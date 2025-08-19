București – lider la numărul de procese în instanță în rândul firmelor

Conform analizei realizate de RisCo.ro, în luna iulie 2025 au fost înregistrate 22.939 de dosare deschise în instanță, față de 21.621 în luna iunie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 6%. În București, numărul dosarelor deschise a fost de 8.283 în iulie 2025, comparativ cu 6.010 în luna anterioară, ceea ce reflectă o creștere de aproximativ 38%.

Aceste date sugerează o instabilitate crescută în mediul antreprenorial, evidențiind o lipsă de încredere între partenerii de afaceri și un climat economic caracterizat de incertitudine.

București, județul cu cele mai multe dosare

În luna iulie 2025, numărul dosarelor pentru procesele în instanță în Capitală a ajuns la 8.283. Acest număr atrage atenția specialiștilor financiari, deoarece indică o creștere considerabilă a litigiilor, generată de instabilitatea economică și dificultățile în onorarea obligațiilor contractuale.

Având în vedere contextul economic instabil, este recomandat să se monitorizeze constant activitatea clienților și partenerilor de afaceri. În cazul în care un partener este implicat într-un proces, este important să urmărești evoluția acestuia și să activezi alertele pentru a fi informat în timp real despre stadiul dosarului.

În plus, cele 8.283 de procese în instanță din București subliniază presiunile semnificative asupra mediului de afaceri din Capitală. Nu este surprinzător că Bucureștiul se află în fruntea acestui clasament, având în vedere că și în ceea ce privește insolvențele și datoriile fiscale restante, Capitala se află pe primele locuri.

Evoluția anuală a proceselor – București creștere de 22%

Potrivit analizei RisCo.ro , București rămâne județul cu cele mai multe dosare privind procesele în instanță. În perioada august 2024 – iulie 2025 numărul proceselor în instanță pentru județul București a crescut cu 22%. Această creștere însumează 70.110 de dosare pentru procesele în instanță. Punând în balanță situația curentă cu cea anterioară, numărul indică un mediu comercial conflictual.

Pe locul al doilea se situează județul Ilfov, unde, în ultimele 12 luni, numărul proceselor în instanță a crescut semnificativ, ajungând la 11.063. Timiș completează topul, ocupând poziția a treia, cu 8.345 de dosare înregistrate în instanță. Cluj ocupă locul patru cu 8.263 de dosare în instanță, iar Constanța locul cinci cu 6.778 de dosare.

Un volum ridicat de dosare deschise poate fi un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea financiară a județului. Cu cât numărul litigiilor este mai mare, cu atât riscul de dezechilibru economic crește.

Procesele civile continuă să domine numărul dosarelor în instanță . Potrivit analizei RisCo.ro, cele mai frecvente categorii de litigii sunt cele civile, litigiile comerciale între profesioniști, cele penale, precum și cele din sfera contenciosului administrativ și fiscal. La nivel național, în luna iulie 2025, au fost înregistrate 9.031 de dosare civile, 8.028 de litigii între profesioniști, 2.035 de dosare penale și 1.941 în contencios administrativ și fiscal.

Un aspect îngrijorător îl reprezintă creșterea constantă a dosarelor de tip faliment. În iulie 2025, numărul acestora a ajuns la 1.004, înregistrând o creștere de 12% față de luna precedentă. Această tendință sugerează o presiune tot mai mare asupra stabilității financiare a companiilor.

În concluzie, evaluarea riguroasă a partenerilor de afaceri a devenit o componentă esențială a unei strategii de business responsabile. Utilizarea platformelor specializate, precum RisCo.ro, permite accesul la informații relevante despre situația financiară, bonitatea și comportamentul de plată al firmelor, oferind un instrument valoros pentru luarea unor decizii informate și pentru protejarea afacerii împotriva riscurilor comerciale.