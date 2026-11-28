În 2025, directorul general Romgaz a primit 1.799.891 lei net, de 14,8 ori câștigul mediu net anual al unui angajat al companiei. La Nuclearelectrica, totalul raportat pentru directorul general a fost de 2.191.808 lei brut, de 7,61 ori media brută anuală a angajaților, iar la Transgaz media brută a directorilor cu mandat a fost de 14,06 ori media angajaților.

Comparațiile nu folosesc aceeași sumă pentru toate companiile: Romgaz publică valori nete pentru directorul general, Nuclearelectrica valori brute, iar Transgaz o medie pentru directori. Fiecare raport de mai jos împarte o sumă anuală la câștigul mediu anual al angajaților aceleiași companii, exprimat tot în brut sau tot în net.

Cât au primit directorii și cât au câștigat angajații

Sumele pentru conducere și angajați provin din rapoartele companiilor pentru 2025. „Fix” înseamnă partea stabilită prin contract, iar „variabil” înseamnă plata legată de rezultate.

Companie Conducere în 2025 Angajat și raport Romgaz Director general: 597.450 lei net fix și 1.202.441 lei net variabil. Total: 1.799.891 lei net. 121.668 lei net pe an; directorul general a primit de 14,8 ori această sumă. Nuclearelectrica Director general: 642.205 lei brut fix și 1.549.603 lei brut variabil. Total: 2.191.808 lei brut. 287.988 lei brut pe an; directorul general a avut de 7,61 ori această sumă. Transgaz 2.336.782 lei brut pe an, media directorilor cu mandat, nu suma unui singur director. 166.193 lei brut pe an; media directorilor a fost de 14,06 ori mai mare. Hidroelectrica Pentru întregul Directorat: plăți de 14,5 milioane lei fix și 7,855 milioane lei variabil. Nu este publicată aici o medie anuală care să permită aceeași comparație cu directorul general. Transelectrica 5.663.715 lei pentru membrii consiliilor, fără partea variabilă în această sumă. Nu sunt publicate în raport o medie anuală comparabilă și remunerația completă a directorului general. Electrica 2.583.627 lei pentru conducere și 2.787.738 lei pentru Consiliul de Administrație, sume pe grupuri. În aceeași raportare nu apare media angajaților necesară unui raport director-angajat.

Romgaz a publicat raportul de remunerare la 21 aprilie 2026, Nuclearelectrica la 17 martie, iar Transgaz la 9 aprilie. Cifrele pentru Hidroelectrica, Transelectrica și Electrica sunt din rapoartele lor anuale pentru 2025, publicate în martie 2026. O sumă pentru un consiliu sau pentru întregul Directorat nu este salariul unei singure persoane.

Ce intră în fiecare comparație

La Romgaz, numărătorul este tot ce a primit net în 2025 directorul general Răzvan Popescu: partea fixă și bonusul plătit în acel an. Numitorul este câștigul mediu net anual al angajaților Romgaz, publicat de companie. Bonusul din numărător răsplătește rezultatele din 2024, nu pe cele din 2025.

La Nuclearelectrica, numărătorul este totalul brut raportat pentru directorul general Cosmin Ghiță în 2025, cu parte fixă și variabilă. Numitorul pornește de la câștigul mediu brut lunar de 23.999 lei pe angajat, publicat de companie pentru 2025: înmulțit cu 12 luni, dă 287.988 lei. Separat, partea fixă a directorului a fost de 2,23 ori acest câștig anual, iar partea variabilă de 5,38 ori.

La Transgaz, raportul de 14,06 compară două medii brute anuale: remunerația directorilor cu contract de mandat și câștigul angajaților. Pentru directorul general Ion Sterian, compania publică separat 518.064 lei net fix, 844.124 lei net variabil și 138.004 lei net compensație pentru concediu. Aceste valori nete nu se împart la media brută a angajaților pentru a obține un raport individual.

Cum se calculează un raport corect

Se alege suma anuală a unei persoane sau media anuală a unui grup și se precizează care dintre ele este folosită. Se ia câștigul mediu anual al angajaților din aceeași companie. Dacă raportul dă o medie lunară, aceasta se înmulțește cu 12. Se împarte prima sumă la a doua numai dacă ambele sunt brute sau ambele sunt nete. Se verifică dacă totalul include un bonus pentru rezultatele anului precedent.

La o medie netă ipotetică de 10.000 lei pe lună, de exemplu, câștigul anual ar fi 120.000 lei net. Împărțirea celor 1.799.891 lei net primiți de directorul Romgaz la această sumă de exemplu ar da aproape 15 ori. Raportul real, de 14,8 ori, folosește însă media netă anuală publicată de Romgaz, nu suma ipotetică.

Cât au primit membrii consiliilor

La Nuclearelectrica, sumele pentru persoanele trecute în tabelul Consiliului de Administrație ajung la 1.578.893 lei brut: 1.165.189 lei fix și 413.704 lei variabil. Dumitru Chirilă și Vasilica Grăjdean au avut fiecare 215.112 lei brut fix și 206.852 lei brut variabil. Pentru ceilalți membri din tabel apar sume fixe diferite, fără parte variabilă.

La Transgaz, un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a avut, în medie, 355.480 lei brut pe an, de 2,14 ori câștigul mediu brut anual al unui angajat. Electrica a raportat suma consiliului ca total al grupului, nu ca plată pentru fiecare membru. Transelectrica a inclus în totalul din tabel membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere, fără să arate acolo cât revine fiecăruia.

De ce lipsesc unele raporturi director-angajat

Hidroelectrica arată plățile către întregul Directorat, nu totalul individual al directorului general necesar acestei comparații. Raportul său anual oferă un alt indicator, de 14,59 ori, între remunerația persoanei cel mai bine plătite și remunerația aflată la mijlocul șirului pentru angajații grupului. În acel calcul intră și membrii conducerii; indicatorul nu compară directorul general cu angajatul mediu.

Transelectrica a raportat că în 2025 a cheltuit în total 412.429.673 lei cu personalul și că la 31 decembrie avea 2.018 angajați. Cheltuielile cuprind mai multe feluri de plăți, iar numărul de angajați este cel de la sfârșitul anului, astfel că împărțirea lor nu dă câștigul mediu anual necesar aici. Electrica publică totaluri pentru conducere și consiliu, fără despărțirea remunerației directorului general în fix și variabil și fără o medie a angajaților în aceeași notă.

Cum se compară sumele cu salariul mediu pe țară

Datele Institutului Național de Statistică pentru 2025 arată un câștig mediu lunar de 5.266 lei net și 8.716 lei brut la nivel național. Totalul net primit de directorul Romgaz, împărțit la 12 luni, înseamnă aproximativ 149.991 lei net pe lună, de circa 28,5 ori media netă națională. Această medie lunară calculată include bonusul plătit pentru rezultatele din 2024; nu reprezintă partea fixă lunară.

Media netă națională nu poate fi pusă direct lângă remunerațiile brute de la Nuclearelectrica sau Transgaz. Pentru diferența din interiorul unei companii, numitorul rămâne câștigul mediu al angajaților acelei companii, nu media pe țară.

Întrebări frecvente

Plafonul legal de cinci ori se calculează din salariile angajaților firmei?

Nu. OUG nr. 109/2011 limitează partea fixă lunară a directorilor și administratorilor companiilor publice listate la cel mult cinci ori media câștigului salarial mediu brut din activitatea economică relevantă, calculată pentru ultimele 12 luni. Partea variabilă are o limită separată, de două ori aceeași medie, și se acordă anual; plafonul nu este raportul din tabel dintre totalul directorului și media angajaților firmei.

Se aplică limitele noi tuturor plăților din 2025?

Legea nr. În octombrie 2025, 158/2025 a schimbat limitele și a cerut ca remunerațiile peste noile limite să fie ajustate prin acte adiționale, în cel mult 60 de zile după ce a intrat în vigoare. Totalurile pe 2025 includ luni anterioare schimbării și pot cuprinde bonusuri pentru rezultate mai vechi; raportul director-angajat nu dovedește, singur, depășirea plafonului legal.

De ce nu se adaugă bonusul Romgaz pentru rezultatele din 2025 la totalul primit în acel an?

Plata părții variabile se face după ce sunt aprobate situațiile financiare anuale. Romgaz a înregistrat separat 1.977.712 lei brut pentru rezultatele din 2025, cu plata prevăzută în 2026. Suma nu face parte din totalul net primit de director în 2025.

Unde se pot urmări remunerațiile pe mai mulți ani?

Legea nr. 24/2017 cere companiilor listate să publice rapoarte cu remunerațiile individuale ale conducerii și evoluția remunerației medii a angajaților fără funcții de conducere pentru cel puțin cinci ani financiari. Pentru fiecare an, bonusul trebuie citit împreună cu perioada rezultatelor pentru care a fost acordat.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: rapoartele de remunerare Romgaz, Nuclearelectrica și Transgaz pentru 2025; rapoartele anuale Hidroelectrica, Transelectrica și Electrica pentru 2025; OUG nr. 109/2011; Legea nr. 158/2025; Legea nr. 24/2017; datele Institutului Național de Statistică privind câștigul salarial mediu din 2025.