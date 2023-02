Cum identifici Licitațiile Publice la care ai putea depune o ofertă?

Licitații SEAP, Licitații achiziții cu finantare din bani europeni, Licitații executări silite, toate au ceva în comun si anume: pot aduce la incheierea de contracte avantajoase, economii serioase si un profit bunicel. Dar cum le identifici, cum știi de ele și cum te asiguri că depui o ofertă valabilă la timp?

Chiar dacă nu ai participat niciodată la o licitație publică, nu ai de ce sa te îngrijorezi. Cel mai simplu ar fi sa apelezi la serviciile si abonamentele de Monitorizare Licitații publice oferite de diverse platforme online precum Licitatia.ro, care o sa-ți ușureze mult munca.

53.000 de anunțuri de achiziții cu o valoare estimată de peste 151 miliarde lei, doar in Bucuresti

Conform dl. SAVA, manager Licitatia.ro – o platforma de monitorizare inteligentă a licitațiilor publice inclusiv licitatii SEAP: “Licitatiile cu valorile cele mai mari sunt lictatatii lucrari constructii mai exact infrastructura. Numărul companiilor interesate de participarea la anunțurile de achiziții publice a crescut semnificativ in ultima perioada, acest fapt ar putea fi o consecintă a încetinirii cererii din sectorul privat. Doar instituțiile publice din București au publicat in 2022 pana in 21 noiembrie peste 53.000 de anunțuri de achiziții publice cu o valoare estimată la peste 151 miliarde lei”

Cu ce tipuri de anunțuri cu licitații publice ne întâlnim cel mai des?

O să întalnești mai multe tipuri de anunțuri de licitații: Anunțuri de participare, cereri de ofertă, concurs de soluții, concesionari, anunțuri de publicitate, cumpărari directe, etc. Majoritatea licitatiilor sun publicate pe SEAP, dar sunt si multe alte licitatii publicate si in alte surse.

După o experiență de peste 18 ani în domeniul achizițiilor publice- SEAP, am observat că firmele ar participa mai des la licitatii dacă ar avea personal calificat. Astfel, am creat pe Licitatia.ro, secțiunea Locuri de munca în domeniul achiziții publice. Venim prin acest demers în întâmpinarea specialiștilor în achiziții publice care își caută un loc de muncă, dar și a companiilor care caută personal în domeniul achizițiilor publice. Odată cu crearea acestei secțiuni pe site-ul Licitația.ro, poti să găsești de la licitații, achiziții publice, licitații vânzări, atribuiri contracte, rapoarte personalizate și statistici, până la personal care să se ocupe de depunerea ofertelor la licitații”, a declarat Sergiu Sava, managerul Licitatia.ro.

Salariile din domeniul achizițiilor publice pot începe de la 550 de euro și pot să ajungă și la 2.500 euro. Acestea variază în funcție de postul disponibil și de experiența candidatului.