Alternative ecologice pentru locuinta

Pretul locuintelor a crescut destul de mult in ultima perioada, insa a crescut si preocuparea oamenilor pentru amprenta lor ecologica. Acest aspect nu face decat sa ne bucure, caci constructiile verzi au devenit din ce in ce mai populare, iar protejarea mediului inconjurator a devenit un interes pentru foarte multi dintre noi. Cand spunem cladiri verzi, ne putem referi la dotari, precum: acoperis verde, folosirea materialelor ecologice, precum: paleti din lemn, dar instalarea unor sisteme de incalzire si preparare a apei calde care sa foloseasca energia regenerabila.

Daca iti doresti si tu sa contribui la protejarea mediului inconjurator, iar in acelasi timp sa reduci costul facturilor de utilitati, atunci cu sigurant trebuie sa ai in vedere achizitia si montarea unor sisteme solare pentru prepararea apei calde menajere si incalzirea locuintei.

Ce sunt panourile solare pentru apa calda?

Instalatiile realizate cu panouri solare pentru apa calda, reprezinta o solutie optima atat pentru prepararea apei calde menajere, cat si pentru un aport la incalzirea locuintei.

Un panou solar pentru apa calda este de fapt un dispozitiv capabil sa capteze radiatia infrarosie solara si sa o transforme in energie termica pentru incalzirea apei si a locuintei. Sistemul de colectare va incalzi apa in timpul zilei, o va stoca intr-un rezervor si va permite utilizarea ei atunci cand beneficiarul doreste acest lucru. Sistemul poate incalzi apa pana la 80 de grade Celsius.

In zilele in care soarele nu isi face aparia, sistemul nu va mai putea colecta radiatia infrarosie solara. Dar datorita izolatiei de spuma poliuretanica ultra densa ce este prezenta pe tuburile vidate, temperatura acumulata anterior este mentinuta chiar cateva zile.

Daca iti doresti sa platesti cat mai putin la utilitati si in acelasi timp sa contribui activ la protejarea mediului inconjurator, instalarea unui panou solar este cea mai inteleapta decizie. Dar pentru a te bucura de toate avantajele pe care aceste sisteme ti le poate aduce, este necesar sa stii ca exista mai multe tipuri de panouri solare pentru apa calda.

Tipul panoului solar pentru apa calda

Pe piata vei gasi doua tipuri de panouri solare, si anume: panouri solare nepresurizate, panouri solare presurizate si sisteme solare apa calda cu colector solar si boiler solar in interiorul locuintei.

Panourile solare nepresurizate se afla pe primul loc in topul preferintele romanilor. De ce? Pentru ca raportul dintre calitate, utilitate si pret este cel mai bun din Romania.

Acest tip de sistem poate fi folosit pentru incalzirea apei calde menajare si nu va consuma nicio forma de energie in timpul functionarii. Mai mult decat atat, in lunile in care nu se inregistreaza temperaturi negative, panoul poate incalzi apa pana la 70 de grade Celsius.

Principiul de functionare se numeste termosifon. Mai precis, apa este incalzita in tuburile vidate de catre radiatia infrarosie a soarelui. Apoi aceasta va urca in rezervor prin procesul de convectie si va ramane acolo pana la utilizare.

Panourile solare presurizate sunt rentabile, sigure si au un randament extraordinar. Spre deosebire de panourile solare nepresurizate, cele presurizate cu rezervor deasupra tuburilor vidate nu trebuie montate la o inaltime foarte mare, nu necesita pompa si nici alte echipamente aditionale. Principiul de functionare este asemanator, pana la un punct, ca in cazul unui panou solar nepresurizat.

Sistemele solare pentru apa calda cu colector solar si boiler solar in interiorul locuintei au un sistem de functionare total diferit fata de cele doua prezentate anterior. Insa, trebuie sa ai in vedere faptul ca rezervorul (un boiler termoelectric cu 2 serpentine) este necesar sa fie amplasat intr-o camera tehnica, in locuinta. De asemenea, bugetul pentru astfel de sistem este ceva mai mare decat in cazul sistemelor anterioare.