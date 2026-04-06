Cu doar două luni înainte de termenul limită pentru implementarea Directivei UE privind transparența salarială, situația din România este de-a dreptul alarmantă. Aproximativ 75% dintre organizații se află în risc de neconformitate, conform unui studiu realizat de Mirro pe un eșantion de 150 de companii din diverse industrii. Termenul limită este 7 iunie 2026.

Doar un sfert înțeleg directiva

Deși subiectul este pe agenda publică, gradul de pregătire real este extrem de redus. Stai puțin, cum vine asta? Doar 25% dintre companiile locale afirmă că înțeleg pe deplin implicațiile noilor reguli europene, în timp ce restul au, în cel mai bun caz, o înțelegere superficială, pur operațională.

Blocaje majore și riscuri

Iar problemele nu se opresc aici. Unul dintre cele mai mari obstacole este lipsa de asumare la nivel de management, unde aproape jumătate dintre firme (mai exact 49%) nu au desemnat un responsabil clar care să gestioneze acest proces complex. Și totul devine și mai complicat când ne uităm la fundația sistemului. Aproximativ 60% dintre companii nu dețin structuri salariale bine definite, ceea ce face aproape imposibilă compararea corectă a rolurilor și evaluarea echității salariale.

„Transparența salarială nu înseamnă doar raportare, ci capacitatea organizației de a explica, pe baza datelor, de ce doi oameni sunt plătiți diferit, iar acest lucru este greu de făcut atunci când datele despre remunerație și performanță nu sunt conectate.”, explică Simona Lăpușan, CEO & Founder Mirro.

Marea provocare: justificarea diferențelor

Aici e, de fapt, buba.

Directiva europeană nu cere doar raportarea diferențelor salariale, ci și justificarea lor pe baza unor criterii obiective, neutre din punct de vedere al genului. Numai că realitatea din teren este cu totul alta. Deși majoritatea firmelor pot genera rapoarte pe gen, studiul arată că 9 din 10 nu pot explica de ce există discrepanțe între angajați cu roluri similare. V-ați gândit vreodată la asta?

De la conformare la risc de business

Companiile din România nu ignoră directiva, e drept, dar majoritatea pur și simplu nu sunt pregătite. Lipsa unui sistem coerent care să lege datele, procesele și deciziile (un fel de ecosistem intern de transparență) crește exponențial riscul de neconformitate. Și nu vorbim doar de o bifă pe o listă. Directiva prevede sancțiuni clare, de la amenzi usturătoare la despăgubiri pentru angajații afectați, transformând conformitatea dintr-un exercițiu operațional într-un risc real de business.

Pe măsură ce termenul limită se apropie, succesul nu va depinde de cât de bine cunosc companiile directivele, ci de cât de eficient pot demonstra implementarea lor concretă, bazată pe date reale.