Cele mai noi soluții digitale sunt prezentate pe 10 și 11 noiembrie, la GoTech World

Peste 6000 de companii sunt așteptate să participe la ediția aniversară de 10 ani, GoTech World 2021, cel mai mare eveniment de business din domeniul IT&Digital din Europa Centrală și de Est, ce va avea loc anul acesta pe 10 și 11 noiembrie, online, pe platforma MyConnector.ro.

Ediția online GoTech World păstrează aceeași structură ca și în varianta offline: 9 scene unde se desfășoară conferințe, workshop-uri și panel-uri susținute de 130 de speakeri internaționali și locali și Zona Expozițională, unde furnizori și utilizatori importanți din domeniul IT&Digital își prezintă proiectele, soluțiile și produsele în cadrul standurilor virtuale.

O noutate anul acesta este lansarea Scenei de Smart City, unde vor fi dezbătute subiecte precum: mijloacele și sistemele inteligente de transport public și privat din cadrul marilor orașe; energia regenerabilă din cadrul orașelor (construcții, rețeaua energetică, utilități, reziliență); mobilitatea urbană vs dezvoltarea durabilă a orașelor SMART; cum pot schimba tehnologia și automatizarea, în mai bine, sistemul operațiunilor civice (iluminatul public, distribuția de apă curentă, colectarea deșeurilor, intervențiile de urgență), sau situația actuală a orașelor inteligente în România, prezentată de către Marcel Heroiu, reprezentant al Băncii Mondiale.

Printre soluțiile IT&Digital prezentate în cadrul GoTech World 2021 se numără:

Plata tuturor furnizorilor în siguranță, fără prezență fizică la ghișeu

Principalul producător și dezvoltator de soluții criptografice și de încredere din România, în conformitate cu cerințele Regulamentului eIDAS, certSIGN, propune la GoTech World o serie de soluții autohtone proiectate special pentru necesitățile specifice mediului de business și pentru facilitarea relațiilor cu instituțiile publice, având o contribuție esențială la trasformarea digitală a acestora.

Cea mai interesantă dintre acestea va fi prezentată pe Scena de Smart City, anume noul serviciu certME.

Prin intermediul certME, furnizorii de servicii îşi pot pune în comun procesele de identificare a clienţilor, astfel încât procesul de digital onboarding să se realizeze o singură dată. certME este prima soluţie din România care permite gestionarea, verificarea şi garantarea identităţilor digitale de încredere, cu beneficii evidente şi pentru utilizatorii care astfel nu mai pierd timpul cu deplasări la sediul furnizorului şi se bucură de o experienţă digitală în accesarea 100% online a unei game variate de servicii.

Astfel, cu ajutorul soluţiei certME, nu mai este necesară prezenţa fizică a clienţilor şi interacţiunea cu personalul propriu pentru procesele de identificare specifice procedurilor de digital onboarding şi Know Your Customer, bucurându-te de multiple avantaje.

Primul TPP licenţiat în România pe segmentul de open banking

Primul furnizor terţ de servicii (TPP) autorizat de BNR pentru a funcţiona ca instituţie de plată online pe ambele segmente de Open Banking (inițiere de plăți și interogare de conturi), startup-ul Smart Fintech, lansat în 2020 de patru tineri români, va prezenta la GoTech World serviciul său SmartPay.

Aceast serviciu, dezvoltat în premieră în România de către un fintech pe baza conceptelor inovatoare de Open Banking, este un real beneficiu pentru zona de E-commerce, putând fi folosit atât ca alternativă la orice plată online, cât și ca accelerator de plată (poate fi integrat în orice altă aplicație care gestionează resurse financiare).

Platforma Enterprise de comerț digital

Pentru orice tip de magazin online, VTEX propune o platformă de comerț digital de tip „composable”, adică o platformă conectată și completă ce combină comerțul, marketplace-ul și gestionarea comenzilor într-un singur loc pentru a dezvălui noi surse de venit.

Comerțul de tip „composable” este o abordare modernă în domeniul E-commerce prin care o afacere este abilitată să selecteze și să asambleze varii soluții de comerț și să le folosească pentru a întruni cerințele comerciale specifice. Prin îmbinarea VTEX Commerce Cloud cu VTEX IO, clienții pot avea atât un CMS cu care pot îmbina pentru a-și construi experiențele, cât și o platformă cu programare de tip „low-code” pentru a conecta alte surse de date. Cea din urmă vine sub forma unor capabilități de business ambalate, unde se pot proiecta, construi și implementa noi aplicații, cu agilitate și flexibilitate.

Sistemul de lucru ce oferă angajaților flexibilitate, mobilitate și încredere

În cadrul GoTech World, Cognizant Softvision va prezenta conceptul său Studio eXperience, concentrat în jurul celor cinci HUB-uri Cognizant Softvision din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Baia Mare), o nouă experiență de lucru ce permite recrutarea la nivel național a celor mai talentați specialiști IT. Acest model de lucru, alături de mesajul “The Place To Be, Now & Beyond”, se bazează pe ideea de flexibilitate, mobilitate și încredere și permite angajaților actuali, dar și viitorilor angajați ai companiei, să aleagă locul de unde vor să lucreze: dintr-unul din cele cinci studio-uri, de acasă, de la distanță de casă, sau de oriunde se simt cel mai confortabil.

Totodată, aceștia vor prezenta și Game of Pods, platforma de hipercreștere, inspirată din Gaming, un sistem propriu de promovare a excelenței în cadrul echipelor, ce are ca obiective principale optimizarea proceselor de lucru și dezvoltarea talentelor

10 pachete ING Fix, cadou pentru 10 antreprenori

Partenerul principal al GoTech World, ING Bank România, va oferi zece pachete ING FIX, gratuit timp de un an întreg, pentru zece antreprenori care participă la eveniment și se înscriu la standul companiei din cadrul Zonei Expoziționale.

Toți participanții eligibili la concurs vor primi, automat, un pachet ING FIX, pe care îl pot testa gratuit o perioadă de până la două luni.

„Ne dorim să fim alături de antreprenorii români și să le oferim libertatea de a se concentra doar pe sănătatea și creșterea afacerii lor, într-un context economic care știm că are deja multe variabile. Pentru asta avem pachetele ING FIX, construite în funcție de tipologia și dimensiunea afacerii lor, cu costuri anuale fixe. De aceea, cu ocazia evenimentului GoTech World, care aniversează zece ani de existență, punem la bătaie zece pachete ING FIX gratuite pentru un an întreg, dar oferim și posibilitatea celor interesați să îl testeze pentru o perioadă de până la două luni.”, a explicat Delia Olteanu, Manager Segment IMM, divizia de Business Banking, în cadrul ING Bank România.

Participarea la GoTech World se face pe baza unui bilet de acces ce poate fi achiziționat direct de pe www.online.gotech.world.

În funcție de beneficiile pe care le primește un participant, există trei categorii de bilete: Standard Pass (49 EUR), Standard+ Pass (99 EUR) și PRO Pass (119 EUR).

Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale:

https://www.online.gotech.world/

https://www.facebook.com/gotechworld

https://www.linkedin.com/company/gotechworld/

https://www.instagram.com/gotech_world/

Despre Universum

UNIVERSUM este o companie construită în jurul conceptului de arhitectură de evenimente corporate cu o experiență de peste 10 ani în România, aflându-se printre cele mai mari companii din acest domeniu.

UNIVERSUM deține sub umbrela sa un întreg ecosistem de soluții pentru companii. De la organizarea team buildingurilor recunoscute internațional, evenimente la scară largă precum: conferințe, competiții sportive, lansări de produse și festivaluri, la soluții software complete, dedicate organizării de evenimente.

Virtualized este prima expo-conferință virtuală din România, compusă din o serie de evenimente online, care au la bază tematici întâlnite deja la Bucharest Tech Week și GoTech World. În cadrul evenimentelor se abordează în timp real provocările cu care se confruntă specialiștii din mediul de afaceri și se oferă soluții rapide.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul manifest care se desfășoară de cinci ani în România și care reunește profesioniștii și pasionații de tehnologie.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și ,,casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est”, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

MyConnector este un sistem integrat folosit la gestionarea fluxului de participanți, plecând de la înregistrarea online până la realizarea accesului în cadrul unui eveniment.

Târgul Imobiliarium Universitate reunește pe parcursul celor 2 zile peste 80 de proiecte rezidențiale noi. Evenimentul atrage ansambluri din sectoarele 3, 4, 5, 6 dar și câteva din sectoarele 1-2 sau județul Ilfov.

Virtual Events este o platformă dezvoltată de divizia MyConnector, care presupune transferul experienței unui eveniment din offline în online, fără să fie nevoie de prezența fizică într-o locație.

GOOD-FOOD.ro este un serviciu creat de UNIVERSUM și Lagoo Snagov. Este o variantă safe și sănătoasă de a comanda mâncare, bazată pe ingrediente proaspete și preparate gustoase, cu un cost avantajos și livrare gratuită.

Departe de agitația urbană, aflat la 20 de minute de București, la intrarea în Snagov Sat, pe malul lacului și înconjurat de pădure, Lagoo Snagov este o locație de evenimente completă, unde zona outdoor și indoor creează cadrul potrivit pentru orice tip de eveniment.

Event Park este primul spațiu în aer liber pentru evenimente desfășurate în condiții de maximă siguranță. Cele peste 6 hectare din cadrul Lagoo Snagov pot găzdui seri de cinema, concerte în aer liber și evenimente care respectă distanțarea socială.