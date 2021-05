Netflix și Riot Games lansează Arcane, o serie de animație din universul League of Legends

Netflix și Riot Games aduc celebrul joc video League of Legends pe micile ecrane cu seria de animație Arcane, în premieră pe Netflix în toată lumea în toamna acestui an. Povestea se concentrează asupra originilor a doi campioni emblematici din League of Legends și asupra puterii care îi va despărți, acțiunea desfășurându-se în regiunea utopică Piltover și în districtul subteran oprimat Zaun. Seria animată este dezvoltată și produsă de Riot Games, în parteneriat cu Fortiche Productions.

”League of Legends este un fenomen mondial și ne bucură să fim gazda primei serii televizate din acest univers, Arcane. Seria promite să fie o aventură spectaculoasă vizual care-i va ține pe privitori cu sufletul la gură.”, a declarat Dominique Bazay, director al departamentului de producții originale Netflix.

”Seria Arcane a fost creată ca o scrisoare de dragoste pentru jucătorii și fanii jocului, care ne-au rugat să le oferim mai multe experiențe cinematografice care să exploreze lumile și campionii din League of Legends. Datorită imaginii sale globale și obiectivului comun de a oferi conținut de calitate, Netflix este partenerul perfect prin care să aducem Arcane tuturor jucătorilor din lume.”, a declarat Shauna Spenley, președinte global al diviziei de divertisment a Riot Games.

Anunțul oficial al lansării: https://www.youtube.com/watch?v=niSPBjXB_ec

Riot Games continuă să câștige fani la nivel mondial în jocuri și în afara lor. Video-urile sale au fost urmărite de peste 14 miliarde de ori la nivel global, iar competiția esports League of Legends 2020 World Championship a înregistrat un număr record de vizionări. În total, peste un miliard de ore de conținut a fost urmărit în toată lumea, consolidând poziția LoL ca cel mai urmărit joc competitiv la nivel global. Finala a fost urmărită simultan de 45 de milioane de spectatori.