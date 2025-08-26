Șantiere sub lupă: amenzi record de 7,4 milioane lei! Ce au descoperit inspectorii

Șantiere sub lupă: amenzi record de 7,4 milioane lei! Controalele recente efectuate de Inspecția Muncii au scos la iveală nereguli majore pe șantierele din România. În doar o săptămână, inspectorii au aplicat sancțiuni de peste 7,4 milioane de lei, vizând atât cazuri de muncă nedeclarată, cât și lipsa respectării normelor de securitate. Ministerul Muncii avertizează că aceste verificări vor continua, într-un efort de a garanta protecția și demnitatea lucrătorilor din construcții.

Muncă la negru și amenzi de milioane

Între 12 și 18 august 2025, Inspecția Muncii a desfășurat o campanie națională în sectorul construcțiilor. În urma celor 629 de controale, au fost depistate 291 de persoane care lucrau fără forme legale. Angajatorii au primit 361 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 de amenzi și 116 avertismente.

Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 6,067 milioane de lei, din care 5,51 milioane lei au vizat direct cazurile de muncă nedeclarată. Totodată, inspectorii au dispus 760 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, semnalând necesitatea unor schimbări rapide în modul de lucru al companiilor din domeniu.

Siguranța muncitorilor, ignorată pe multe șantiere

În cadrul aceleiași campanii, au fost verificați 558 de angajatori pe partea de securitate și sănătate în muncă (SSM). Rezultatele au arătat 730 de nereguli, pentru care s-au aplicat 681 de sancțiuni – 237 de amenzi și 443 de avertismente. Valoarea totală a acestora a depășit 1,4 milioane de lei.

Printre neconformitățile semnalate se numără lipsa echipamentelor de protecție individuală, absența instrucțiunilor interne de securitate și lipsa autorizării muncitorilor pentru anumite activități. Mai mult, inspectorii au dispus oprirea activității la 15 locuri de muncă și scoaterea din funcțiune a 7 echipamente periculoase.

Mesajul Ministerului Muncii: viața oamenilor e mai importantă decât profitul

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a transmis un mesaj ferm în urma acestor controale:

„Sectorul construcţiilor este în continuă dezvoltare şi aduce multe beneficii comunităţilor noastre. Dar asta nu înseamnă că cei care muncesc zi de zi pe şantiere trebuie neglijaţi sau lipsiţi de protecţie. În joc este şi viaţa lor, nu doar profitul. Pentru mine, fiecare control înseamnă grijă faţă de oameni, siguranţă la locul de muncă şi respect pentru efortul lor. Dezvoltarea nu are sens dacă nu ţine cont de protecţia şi demnitatea celor care o fac posibilă”.

Ministerul a subliniat că acțiunile de control vor continua și că Inspecția Muncii va monitoriza constant îndeplinirea măsurilor dispuse, pentru a garanta că fiecare muncitor are parte de un mediu de lucru sigur și respectuos.