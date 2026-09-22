Economie

România a închis 110.000-111.000 de firme până la jumătatea lui 2026, față de 96.000 nou-înființate

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România a închis 110.000-111.000 de firme până la jumătatea lui 2026, față de 96.000 nou-înființate
Firme închise - Foto: Tim Mossholder / Pexels

România avea, până la jumătatea anului 2026, cu 20% mai multe firme care ieșeau din economie decât firme nou-înființate, a declarat marți, 22 septembrie, Florin Jianu, președintele IMM România, potrivit Agerpres.

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În primele șase luni ale anului s-au înregistrat aproximativ 96.000 de firme noi. În același interval s-au închis între 110.000 și 111.000 de firme, volumele indicate de reprezentantul organizației pentru a descrie deteriorarea raportului dintre intrările și ieșirile din economie.

Numărul firmelor închise îl depășește pe cel al noilor înregistrări

Procentul de 20% reprezintă comparația comunicată de Florin Jianu între firmele care ies din economie și cele care se înființează. Volumele prezentate separat arată sensul dezechilibrului: închiderile au depășit noile înregistrări până la jumătatea anului.

Florin Jianu a spus că „spiritul antreprenorial pălește”, legând acest raport de faptul că România are mai multe firme care ies din economie decât firme care intră. Declarația a fost făcută marți, în cadrul unui eveniment de specialitate.

Președintele IMM România a apreciat că spiritul antreprenorial slăbește, în contextul acestei evoluții. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment de specialitate la care organizația a fost reprezentată prin președintele său.

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