Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 97 de dolari joi, în contextul în care investitorii pariază că armistițiul dintre SUA și Iran nu va dura. Optimismul inițial, declanșat de anunțul unei încetări a focului pentru două săptămâni, s-a evaporat rapid, lăsând loc scepticismului. Petrolul Brent, etalonul internațional, a urcat cu 2,4%, ajungând la 97,02 dolari pe baril, în timp ce țițeiul de referință din SUA a crescut cu 3,3%, la 97,50 dolari pe baril.

Scepticismul domină piața

Recuperarea rapidă a prețurilor vine după o scurtă scădere sub 92 de dolari, imediat după anunțul de marți privind armistițiul. Iar motivul este scepticismul tot mai adânc legat de fragilitatea acordului. Până la urmă, Iranul a menținut strâmtoarea Hormuz (prin care tranzitează în mod normal o cincime din petrolul mondial) în mare parte închisă, în ciuda cererilor repetate ale SUA de a o redeschide. Blocajul continuu al acestei căi navigabile critice a transmis un semnal clar că înțelegerea este departe de a fi bătută în cuie.

Anxietatea a fost amplificată și de loviturile israeliene asupra Libanului, care au ucis și rănit sute de persoane, aruncând noi îndoieli asupra unei posibile detensionări a conflictului regional.

Reacție mixtă pe burse

Piețele asiatice au avut o perspectivă predominant pesimistă. Indicele Nikkei 225 din Tokyo a scăzut cu 0,9%, Kospi din Coreea de Sud a pierdut 1,6%, iar Hang Seng din Hong Kong a înregistrat un declin de 0,4%. În același timp, indicele Shanghai Composite a alunecat cu 0,7%.

O cu totul altă poveste pe Wall Street.

Starea de spirit contrastează puternic cu euforia de miercuri de pe bursa americană, unde piețele au explodat la vestea armistițiului. S&P 500 a sărit cu 2,5%, Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2,9%, iar Nasdaq a câștigat 2,8%. Acțiunile companiilor de turism au condus raliul – United Airlines a urcat cu 7,9%, American Airlines cu 5,6%, iar operatorul de croaziere Carnival a înregistrat un salt de 11,2%, recuperând parțial pierderile acumulate de la începutul conflictului.

Negocieri sub semnul întrebării

Discuțiile menite să asigure o pace permanentă ar putea începe chiar de vineri în Pakistan. Se așteaptă ca vicepreședintele american JD Vance să conducă echipa de negociere a Statelor Unite. Dar va rezista armistițiul până atunci, cu strâmtoarea Hormuz încă blocată și cu atacurile israeliene în desfășurare?

Metale prețioase și valute

Pe fondul optimismului fragil, metalele prețioase au scăzut. Aurul a pierdut 0,7%, ajungând la 4.743,20 dolari uncia, iar argintul a coborât cu 1,6%, la 74,18 dolari uncia, pe măsură ce o parte din prima de risc s-a diminuat.

Și pe piața valutară s-au înregistrat mișcări. Dolarul a urcat ușor la 158,66 yeni, de la 158,57, în timp ce moneda euro a crescut marginal la 1,1668 dolari.