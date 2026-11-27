Bursa de Valori București a pornit joi, 26 noiembrie 2026, piața derivatelor, cu primele contracte futures pe indicele BET, principalul indice al pieței. Tot joi a devenit operațională CCP.RO Bucharest, Contrapartea Centrală pe care piața o aștepta de peste zece ani. În prima ședință s-au făcut 9 tranzacții cu 11 contracte, în valoare totală de 36.387 de lei.

Ce s-a întâmplat joi la bursă

Deocamdată se tranzacționează o singură serie, BET26DEC, care expiră pe 18 decembrie 2026. CCP.RO a fixat referința primei zile la 33.710 puncte. Primele două contracte s-au vândut la 33.000 de puncte, adică 2,11% sub referință, iar ultimul schimb al zilei s-a încheiat la 33.800 de puncte, 0,27% peste ea.

Contractul se decontează în bani, nu în acțiuni. Prețul se mișcă în pași de 10 lei și nu poate urca sau coborî într-o ședință cu mai mult de 15% față de referință. În fiecare seară, câștigul sau pierderea se socotește la prețul zilei și se mută în contul fiecărui participant. BRK Financial Group a anunțat că a devenit membru direct al CCP.RO, adică își decontează singur tranzacțiile clienților.

Șefii Autorității de Supraveghere Financiară au trimis redacției două texte despre moment. Alexandru Petrescu, președintele ASF, scrie că proiectul era „așteptat de mai mulți ani” și că autorizarea Contrapărții Centrale „a reprezentat un moment decisiv”. Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședintele ASF, îl numește „un moment de referință” pentru țară și pentru piețele ei.

La ce folosește Contrapartea Centrală

Când cumperi un contract futures, cineva îl vinde. Dacă acel cineva nu mai poate plăti la scadență, pierderea ar cădea pe tine. Contrapartea Centrală stă între cei doi: pentru vânzător e cumpărătorul, pentru cumpărător e vânzătorul. Cere garanții de la amândoi și, dacă unul nu plătește, acoperă ea diferența. Fără o asemenea instituție, bursa nu putea relua tranzacțiile cu derivate și nici vânzările în lipsă, adică vânzarea unor acțiuni împrumutate.

Autorizația ASF pentru CCP.RO Bucharest datează din 1 iulie 2026. Potrivit lui Avrămescu, este prima instituție de acest fel din Europa autorizată după noile reguli europene, EMIR 3. Autorizația acoperă trei feluri de instrumente: contracte futures pe acțiuni și pe indici la BVB, contracte futures pe energie electrică la BVB și contracte forward standardizate pe energie pe piața OPCOM. Joi a pornit doar primul, pe indicele BET. Celelalte vin treptat, până la jumătatea lui 2027.

Avrămescu pune și o limită: ASF urmărește regulile și buna funcționare, dar răspunderea pentru funcționarea sigură a instituției stă la conducerea CCP.RO, scrie el. CCP.RO trebuie să aplice la termen recomandările autorităților din Colegiul european care o supraveghează. Rezultatul, adaugă el, vine din munca acționarilor CCP.RO și din colaborarea cu ASF, BNR și ESMA, autoritatea europeană a piețelor.

Ce așteaptă ASF de la noua piață

Petrescu leagă lansarea de o idee pe care a susținut-o și săptămâna trecută, când a comentat raportul Institutului Jacques Delors despre finanțarea economiei: piața de capital trebuie modernizată ca să susțină creșterea. El scrie că noua infrastructură aduce „diversificarea instrumentelor disponibile, dezvoltarea mecanismelor de gestionare a riscurilor și creșterea atractivității pieței locale pentru capitalul internațional”.

Tot el spune însă că testul abia începe: noua infrastructură trebuie să-și arate folosul prin aceea că brokerii și investitorii chiar o folosesc. Avrămescu adaugă că proiectul face parte din Strategia de dezvoltare a pieței de capital 2023-2026 și din angajamentele României pentru aderarea la OCDE.

Ce înseamnă pentru banii tăi

Un contract futures pe BET este, pe scurt, un angajament pe nivelul indicelui la 18 decembrie. Din cifrele primei zile, 11 contracte au valorat 36.387 de lei, adică în jur de 3.300 de lei un contract, la un indice de aproximativ 33.000 de puncte. Un punct de indice valorează deci circa 10 bani pe contract.

Un exemplu rotund: cumperi un contract la 33.800 de puncte. Dacă BET urcă la 34.800, câștigi în jur de 100 de lei pe contract. Dacă scade la 32.800, pierzi 100 de lei. Nu plătești cei 3.300 de lei, ci depui o garanție, numită marjă, stabilită de CCP.RO și de intermediarul tău. Când piața merge contra ta, trebuie să completezi garanția, iar pierderea poate depăși suma depusă la început.

Cine are un portofoliu de acțiuni poate vinde contracte futures ca să acopere o parte din pierdere la o scădere a bursei. Cine nu are portofoliu poate specula direcția indicelui, cu riscul de mai sus.

Când nu e pentru tine

Dacă nu ai mai cumpărat acțiuni și nu știi ce e o marjă, nu începi cu futures. Pierderea poate fi mai mare decât banii puși. Dacă intermediarul tău nu oferă încă acces la piața derivatelor, nu poți tranzacționa: accesul depinde de serviciile fiecărui broker, nu doar de BVB. Iar dacă vrei să ții investiția ani de zile, contractul expiră la 18 decembrie și trebuie reînnoit cu seria următoare.

Ce urmează

Seria următoare de futures pe BET se listează după expirarea celei curente, iar tranzacționarea ei începe în ședința imediat următoare. Contractele pe acțiuni individuale și cele pe energie urmează până la mijlocul lui 2027. Pe piața acțiunilor, BET a închis joi sub 33.500 de puncte, cu toți indicii pe minus.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026

Textele semnate de Alexandru Petrescu, președintele ASF, și Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședintele ASF, trimise redacției pe 26 noiembrie 2026.

Documentul tehnic al Bursei de Valori București despre lansarea pieței derivatelor și a contractului BET Index Futures, citat de Financial Intelligence pe 26 noiembrie 2026.

Datele primei ședințe (9 tranzacții, 11 contracte, 36.387 de lei, prețurile de 33.710, 33.000 și 33.800 de puncte), publicate de ziarul Bursa pe 26 noiembrie 2026, pe baza datelor BVB.

Închiderea BET sub 33.500 de puncte pe 26 noiembrie 2026, Business Edge.