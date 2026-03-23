Prima ședință de tranzacționare a săptămânii aduce scăderi pe linie la Bursa de Valori București. În ciuda tendinței negative, rulajul a fost unul consistent, depășind 283,8 milioane de lei, echivalentul a peste 55,6 milioane de euro.

Indicii principali, pe roșu

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii, s-a depreciat cu 0,56%, ajungând la valoarea de 27.877,98 de puncte. O scădere similară, de 0,57%, a fost înregistrată și de indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă. Nici indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, nu a făcut excepție, consemnând un declin de 0,55%.

Scăderi și pe indicii sectoriali

Scăderile s-au resimțit pe aproape toate segmentele pieței. Indicele SIF-urilor, BET-FI, a avut o depreciere mai temperată, de doar 0,15%. Iar BET-NG, care măsoară performanța celor zece companii din energie și utilități, a pierdut 0,43% din valoare. În același timp, indicele BET-BK, considerat un reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis ședința în scădere cu 0,27%. Chiar și piața AeRO a fost pe minus, indicele său reprezentativ (BET AeRO) depreciindu-se cu 0,13%.

Lichiditatea, concentrată în sectorul bancar și energetic

Dar cine a atras cei mai mulți bani ai investitorilor? La capitolul lichiditate, lucrurile stau destul de clar. Acțiunile Băncii Transilvania au fost, de departe, cele mai căutate, cu tranzacții ce au însumat 32,4 milioane de lei. Pe locul doi s-au situat titlurile OMV Petrom, care au generat schimburi în valoare de 31 de milioane de lei. Podiumul este completat, la o distanță considerabilă, de acțiunile Hidroelectrica, cu un rulaj de 5 milioane de lei.

Extremele zilei: cine a câștigat și cine a pierdut

Ca în orice zi de tranzacționare, au existat și companii care au mers contra curentului. Hai să vedem cum arată extremele. Cele mai bune performanțe au fost înregistrate de acțiunile Romcab, cu o creștere impresionantă de 9,27%. Au urmat în topul aprecierilor Șantierul Naval Orșova (+3,61%) și Erste Group Bank (+3,55%).

La polul opus, însă, s-au înregistrat corecții severe.

Scăderile au fost abrupte, pe bune. Acțiunile Energopetrol au picat cu 15%, fiind urmate îndeaproape de Societatea de Construcții Napoca, cu o scădere de 14,17%. Nici Uztel nu a stat mai bine, titlurile companiei depreciindu-se cu 13,01% într-o singură ședință (un semnal de alarmă pentru deținători).