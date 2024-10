Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, a murit la vârsta de 31 de ani

Artistul britanic a fost găsit decedat după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires

Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a decedat la vârsta de 31 de ani după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires, conform confirmărilor poliției argentiniene. Moartea artistului britanic a survenit miercuri, la ora 17:00, ora locală.

Alberto Crescenti, șeful serviciului de urgențe medicale din Argentina, a informat televiziunea Todo Noticias că Payne a căzut într-o curte interioară a hotelului.

Circumstanțele decesului și reacțiile fanilor

Fanii artistului s-au adunat în fața hotelului unde Liam Payne și-a pierdut viața. Crescenti a explicat că echipa de intervenție a ajuns la fața locului în câteva minute, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața cântărețului.

„Echipa de urgență a sosit rapid, dar a constatat că bărbatul prezenta răni incompatibile cu viața. Ulterior, am aflat că era membru al unei trupe muzicale,” a precizat Crescenti.

Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului, iar o autopsie este în curs de desfășurare. Conform unui comunicat transmis de autorități, polițiștii au fost chemați la hotel după ce au fost alertați în legătură cu un „bărbat agresiv, posibil sub influența drogurilor și a alcoolului.” Managerul hotelului a declarat că a auzit un zgomot puternic în curtea din spate, iar când polițiștii au ajuns, au găsit un bărbat căzut de pe balconul camerei sale.

O carieră de succes, dar marcată de lupte personale

Payne era în Argentina alături de fostul coleg de trupă Niall Horan, care a susținut un concert la Movistar Arena din Buenos Aires pe 2 octombrie. Martorii l-au văzut pe Payne cântând și dansând alături de fanii lui Horan la spectacol.

Tragedia a șocat comunitatea fanilor și colegii de breaslă. Zeci de fani s-au adunat în fața hotelului miercuri seara, mulți dintre ei fiind copleșiți de durere și consolare reciprocă. O tăcere apăsătoare a cuprins strada, în timp ce cortinele hotelului rămâneau complet trase.

„Sunt devastată. Cântecele lui m-au ajutat enorm în copilărie, când eram hărțuită la școală. Am venit aici imediat ce am aflat,” a declarat Martina Belaustgui, o fană de 26 de ani.

Tributuri și reacții emoționante

Numeroși muzicieni i-au adus omagii lui Liam Payne, inclusiv Liam Gallagher, care a postat pe Twitter: „Viața este prețioasă, copii, și o trăiești doar o dată. Aveți grijă.”

Payne, născut în Wolverhampton, Anglia, în 1993, și-a început cariera muzicală la vârsta de 16 ani, când a devenit membru al trupei One Direction, formată de Simon Cowell în cadrul emisiunii The X Factor în 2010. Deși trupa nu a câștigat competiția, a devenit rapid una dintre cele mai de succes formații de băieți din toate timpurile, vânzând peste 70 de milioane de albume în întreaga lume, cu hituri precum What Makes You Beautiful și Night Changes.

După ce One Direction a intrat într-o pauză pe termen nedeterminat în 2016, Payne și-a continuat cariera solo, lansând piese de succes precum Strip That Down și For You în colaborare cu Rita Ora.

Probleme personale și lupta cu dependența

Într-un interviu din 2019 pentru The Guardian, Payne a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală, dezvăluind că a fost în terapie timp de doi ani. El a recunoscut că în perioada de vârf a succesului One Direction, a folosit alcool și medicamente pentru a-și stabiliza stările emoționale. „Aveam nevoie de ajutor pentru a rămâne echilibrat… au fost momente foarte dificile,” a mărturisit el.

Anul trecut, Payne a declarat că reușise să își mențină sobrietatea timp de peste trei luni. „Sunt sobru acum, de peste 100 de zile, și mă simt extraordinar,” a declarat el într-un interviu pentru IFL TV.

Liam Payne a devenit tată în 2017, când a avut un fiu, Bear Grey Payne, împreună cu partenera sa de atunci, Cheryl Cole, fost jurat al emisiunii The X Factor. Cuplul s-a separat în 2018 după doi ani de relație.