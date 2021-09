Ce modele de lenjerii de pat sunt în topul preferințelor cumpărătorilor

Dormitorul matrimonial, dar și al celorlalți membri ai familiei are nevoie de multe detalii pentru a fi acel spațiu destinat odihnei și relaxării după o zi grea. Piesele de mobilier au rolul lor, la fel și corpurile de iluminat, dar asta nu este totul. Pentru un somn relaxant și liniștit, trebuie să știi și spre ce lenjerii de pat să îți îndrepți atenția! Nu, nu sunt doar simple materiale textile și atât, iar din rândurile următoare vei înțelege și de ce am făcut această afirmație.

Am intocmit un top al lenjeriilor de pat, in functie de materialele din care sunt fabricate, raportandu-ne la preferintele romanilor:

Bambusul – materialul celor care isi doresc doar ceea ce este mai bun

Deși nu prea folosite de majoritatea românilor, pentru că avem de a face cu un produs de o calitate superioară, din categoria de lux, lenjeriile de pat din bambus au parte de mulți care le apreciază.

De remarcat că nu vorbim despre o lenjerie confecționată 100% din fibre de bambus, ci este una în care își face locul și vâscoza. Rezultatul final este o tesatura fina, confortabila și pe care o vei adora cu siguranță.

Fibra fina din bambus se obtine destul de greu, dar proprietatile tesaturilor din acest material sunt incontestabile. Modelele pot veni decorate manual cu vopseluri organice sau cristale Swarovski, iar prețurile vor fi in consecinta destul mari, inaccesibile celor cu venituri mici sau medii.

Lenjeria de pat din bumbac satinat – buna dar scumpa

Sunt preferatele majorității, deoarece avem de a face cu un material fin la atingere, de o calitate superioară, și la un preț destul de convenabil. Cu siguranță, din dulapul de lenjerie de acasă nu are voie să lipsească o astfel de lenjerie de pat, pentru că lasă pielea să respire, inducand acea senzatie matasoasa, deosebit de placuta pe timpul verii.

Prin textura lor, lenjeriile de pat din bumbac satianat ofera acea nota distinctiva de eleganta, ceea ce poate schimba profund aspectul dormitorului tau.

Dar asa cum de fiecare data calitatea costa, acest aspect se poate reflecta din plin si in cazul lenjeriilor de pat din bumbac satinat, facand multi cumparatori sa ramana doar la stadiul de dorinta, in ceea ce priveste achizitia unor astfel de produse.

Poplinul – materialul celor pretentiosi

Are o textură mai groasă, dar foarte plăcută la atingere, iar acest tip de lenjerii de pat sunt preferate în special pe perioada sezonului rece.

Acest tip de lenjerie de pat se adreseaza in special persoanelor care acorda o atentie deosebita texturii si calitatii materialului, iar modelele decorative imprimate pot fi de asemenea ceva mai sofisticate.

Procesul de productie al tesaturilor din poplin poate fi ceva mai complicat, necesitand materii prime de top.

Cât despre prețuri, in acest caz nu exista modele foarte scumpe, dar nici foarte ieftine, asa ca le vom incadra in categoria medie.

Bumbacul Ranforce sau materialul rezistent si bun la toate

Este, poate, cel mai cunoscut material care se utilizează pentru confecționarea lenjeriilor de pat. Chiar dacă țesătura este una un pic mai dură, vei putea remarca în mod plăcut calitatea acesteia. Se simte plăcut la atingere, nu se rupe ușor, și nici cu decolorarea din cauza spălărilor prea dese sau razelor puternice ale soarelui nu trebuie să îți faci probleme. De asemenea, bumbacul Ranforce este un material care se pretează a fi folosit atât vara, cât și iarna, iar despre prețul unei astfel de lenjerii de pat, avem de a face cu sume reduse, ceea ce le pune in topul preferintelor romanilor, raportul pret calitate fiind cel mai bun.

Nu rare sunt situatiile in care cumparatorii sunt pusi in dificultate de gama foarte variata de preturi, in cazul lenjeriilor de pat, neintelegand de ce unele produse sunt mai scumpe decat altele.

Romanii sunt in general oameni chibzuiti si apreciaza mereu cel mai bun raport pret calitate, iar oferta magazinului online TesaturiAlese.ro va include mereu produse de cea mai buna calitate, la preturi mai mult decat convenabile.