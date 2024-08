Concert Ed Sheeran la București. Program și reguli de acces

Ed Sheeran va susține din nou un concert în București, pe Arena Națională, în data de sâmbătă, 24 august. Acest eveniment este așteptat cu mare entuziasm, fiind a doua oară când megastarul britanic concertează în capitala României, după show-ul său memorabil din iulie 2019, tot pe Arena Națională. Atunci, Sheeran a cântat în fața unui public de peste 50.000 de persoane, purtând tricoul echipei naționale de fotbal a României, și a fost impresionat de faptul că fanii români cunoșteau versurile pieselor sale pe de rost.

Cine va urca pe scenă înaintea lui Ed Sheeran la București?

Înainte de concertul lui Ed Sheeran, publicul va avea ocazia să-l asculte pe Calum Scott. Artistul britanic a devenit cunoscut în urma participării la concursul de talente Britain’s Got Talent, unde interpretarea sa a piesei „Dancing on My Own” de Robyn i-a adus Golden Buzzer-ul de la Simon Cowell, lansându-l în cariera muzicală.

Costul biletelor pentru concertul lui Ed Sheeran în București

În prezent, biletele disponibile pentru concert au prețuri cuprinse între 299 RON (categoria C) și 399 RON (categoria B), la care se adaugă o taxă de comandă sau serviciu de 2,5% la finalizarea tranzacției. Fiecare cumpărător poate achiziționa maximum șase bilete per comandă/tranzacție/client. Pentru a combate revânzarea neetică și specularea biletelor, acestea sunt personalizate cu numele cumpărătorului înainte de vânzare, ceea ce înseamnă că numele înscris pe bilet va trebui să corespundă cu cel din actul de identitate prezentat la intrarea la eveniment.

Reguli pentru accesul la concertul lui Ed Sheeran pe Arena Națională

Accesul la concert va fi restricționat pentru copiii sub 6 ani. La intrare, este obligatoriu ca numele de familie de pe bilet să coincidă cu cel din actul de identitate prezentat. Persoanele care intră împreună cu titularul biletului pot fi identificate pe baza aceluiași act de identitate. De asemenea, trebuie să aveți la dumneavoastră biletele achiziționate, dovada rezervării și un act de identitate valid. Minorii care participă neînsoțiți la eveniment au nevoie de acordul scris al părinților, care poate fi completat și descărcat online.

Este strict interzisă utilizarea camerelor profesionale de fotografiat sau filmat în cadrul concertului, însă utilizarea telefoanelor inteligente și a camerelor personale este permisă.

Accesul și restricțiile în zona Arenei Naționale

În perioada 19-28 august, parcul din jurul Arenei Naționale va fi închis pentru public, ca măsură de siguranță necesară în pregătirea concertului din 24 august.

Pentru a ajunge la Arena Națională, puteți folosi diverse mijloace de transport: metroul M1 până la stația Piața Muncii, urmat de o plimbare de 1,5 kilometri pe Bd. Basarabia sau tramvaiul 40 până la stația Arena Națională. De asemenea, autobuzul 143 și troleibuzele 86 și 90 vă vor duce la stația Arena Națională, iar tramvaiul 36 oprește la Bd. Nicolae Grigorescu, de unde mai aveți de mers 850 metri pe jos pe Bd. Basarabia. Dacă preferați să veniți cu mașina personală sau taxi, trebuie să țineți cont de restricțiile de acces și de traficul din zonă.