PREMIERĂ: I SUCCESS TOP 100 AJUNGE LA BUCUREŞTI! OPORTUNITATE UNICĂ PENTRU BRANDURILE ROMÂNEŞTI

I Success Top 100 ajunge pentru prima dată la Bucureşti! În aprilie 2025, capitala României devine punctul de întâlnire al antreprenorilor care vizează expansiunea globală. Lista de înscrieri este oficial deschisă pentru oamenii de business care caută conexiuni strategice, vizibilitate internaţională şi acces la pieţe de elită. Gala este parte a prestigiosului I Success Global Tour, una dintre cele mai puternice platforme internaţionale de marketing şi business networking, lider în Europa şi în Orientul Mijlociu.

PREMIERĂ: I SUCCESS TOP 100 AJUNGE LA BUCUREŞTI!

MULTIMILIARDARUL TERRY WAYA, INVITAT SPECIAL LA EVENIMENT

I Success Top 100, lansat în Courchevel, perla staţiunilor montane de lux, continuă să îşi consolideze reţeaua globală de succes: evenimentul exclusivist ajunge pe 28 aprilie 2025 la AUMA, în Bucureşti, în cadrul unei gale în premieră, care va reuni speakeri internaţionali, investitori şi lideri de business.

„Invitatul special al evenimentului din Bucureşti va fi Terry Waya. Suntem extrem de bucuroşi să ne onoreze cu prezenţa unul dintre cei mai bogaţi şi influenţi oameni din Nigeria și din întreaga lume. Participarea lui Terry Waya confirmă statutul câştigat de conceptul nostru, I Success Top 100, ca eveniment-reper în lumea business-ului internaţional. ”, declară CEO-ul conceptului, Eduard Irimia.

Cunoscut pentru investiţiile sale majore în sectorul imobiliar şi în comerţul internaţional, Terry Waya va împărtăşi publicului expertiza sa, oferind ponturi valoroase despre dezvoltarea afacerilor şi extinderea la nivel global. Practic, participanţii vor avea ocazia să se lase inspiraţi de experienţa unui business man de talie mondială. Doar brandurile selectate vor deveni parte din această poveste, asigurându-și, totodată, locul în circuitul internațional I Success.

„Pentru oamenii de afaceri care ni se alătură acum, ediţia din Bucureşti va fi doar punctul de pornire într-o călătorie întinsă pe întregul an. Brandurile selectate vor avea acces şi la evenimentele internaţionale marca I Success. Următoarele destinaţii pe care le avem pe listă sunt Cannes, eveniment în timpul Festivalului de Film, Monaco, în acelaşi timp cu Marele Premiu de Formula 1, Veneţia, concomitent cu Festivalul de Film din oraşul gondolelor, pentru ca apoi să depășim limitele continentului, spre Dubai, Abu Dhabi şi Riad.”, completează Oana Irimia, CEO al conceptului I Success.

SESIUNI EXCLUSIVE ŞI SPEAKERI INTERNAŢIONALI, LA UN EVENIMENT MEMORABIL

Evenimentul de la Bucureşti va avea în program şi sesiuni speciale cu speakeri recunoscuţi. Primul nume de pe listă a fost deja dezvăluit: este vorba despre fostul Preşedinte al Adunării Generale a ONU, Miroslav Lajčák.

OANA IRIMIA: „Invitatul nostru va oferi strategii de succes în comerţul internaţional, precum şi sfaturi esenţiale pentru extinderea pe pieţele externe. Este un privilegiu pentru noi să putem aduce sub acelaşi acoperiş oameni atât de valoroşi! Sesiunile speciale pe care le organizăm sunt oportunitatea perfectă de a interacţiona în mod direct cu lideri care au transformat lumea, de a propaga informaţii exclusive, de a încuraja dialogul şi de a oferi o viziune clară cu privire la paşii concreţi care trebuie urmaţi pentru scalarea oricărui business.”

Fostului Preşedinte al Adunării Generale a ONU i se vor alătura şi alţi lideri de top, care îşi vor împărtăşi perspectivele unice asupra inovaţiei şi dezvoltării globale a brandurilor. La eveniment va participa inclusiv Nasty Vlădoiu, preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale din România şi al International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry şi, totodată, unul dintre susţinătorii proiectului I Success Top 100.

I SUCCESS TOP 100, PLATFORMĂ PENTRU START-UP-URI ŞI INOVAŢIE

Printre obiectivele evenimentului de la București se numără și sprijinirea start-up-urilor și a inovațiilor tehnologice, obiectiv fixat de I Succes Top 100 încă de la lansare. De această parte ambițioasă a proiectului se ocupă exclusiv Eduard Irimia, antreprenor vizionar și, totodată, creatorul conceptului The Feelionaire.

„Am reușit să identificăm deja start-up-uri promițătoare dintr-un domeniu extrem de dinamic – tehnologie și IT, companii românești, care au potențial ridicat de expansiune globală. Ce facem ulterior? Le oferim tot sprijinul nostru, partea de mentorat, conexiunile internaționale pentru a le facilitatea intrarea pe piețele internaționale, totul prin intermediul I Success Global Tour.„, dezvăluie Eduard Irimia.

PREMIILE CERTIFICATE I SUCCESS, UN NOU STANDARD GLOBAL

Participanții la evenimentul de gală de la București vor fi recompensați cu premii importante pentru eforturile susținute din domeniile pe care le reprezintă. Distincțiile sunt trofee certificate, o premieră marca I Success Awards și o inițiativă condusă de către Oana Irimia: „Ne-am angajat să ridicăm standardul recunoașterii performanței prin introducerea acestor trofee certificate, distincții care atestă nu doar excelența, ci și credibilitatea brandurilor premiate. Prin evaluări oficiale, audituri financiare și ținând cont de opiniile experților internaționali, procesul garantează transparență și oferă valoare reală fiecărui premiu în parte, transformând trofeele I Success într-un etalon de excelență în industrie.„

Laureații primesc astfel un avantaj competitiv real și un plus de credibilitate în fața actualilor și viitorilor parteneri de afaceri, în fața clienților și investitorilor. Practic, premiile I Success devin o carte de vizită puternică, ce le consolidează celor selectați poziția în piață.

CUM TE POȚI ÎNSCRIE PENTRU EXPERIENȚA I SUCCESS TOP 100

În ultimii 5 ani, I Success a organizat evenimente premium de networking și lifestyle în unele dintre cele mai exclusiviste locații de pe glob, precum Cannes, Veneția, Paris și Dubai, cu sute de premiați din toate colțurile lumii. Acum și tu te poți alătura lor: înscrierile se pot face prin mail, la adresele oficiale: office@isuccess.ro și eduardirimia@yahoo.com, până la data de 7 aprilie 2025.

