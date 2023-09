Cât de mari au fost pierderile suferite de CFR, în urma grevei de două ore

În ziua de 15-09-2023, CFR SA a anunțat pierderi substanțiale în urma grevei, din această dimineață, care a durat doar două ore, între 07.00 şi 09.00.

Concret, în cadrul unui comunicat de presă, compania CFR SA a anunțat pierderile pe care le-a suferit în urma grevei din această dimineață, între orele 07.00-09.00. Aceasta spune că suma a ajuns la 1,5 milione de lei.

Comunicatul de presă CFR SA

Aşadar, „Compania Națională de Căi Ferate CFR SA transmite în primul rând scuze călătorilor afectați de greva de avertisment, organizată de federațiile sindicale, în intervalul orar 07.00 – 09.00, dar și tuturor operatorilor de transport de călători și de marfă, care nu și-au putut desfășura activitatea feroviară, conform graficului normal de circulație. Din punct de vedere al traficului feroviar, menționăm faptul că la nivelul întregii rețele feroviare, între orele 07 – 09.00, erau programate să circule 397 de trenuri de călători, care aparțin celor 6 operatori de transport feroviar de călători.

De asemenea, în Gara de Nord București, în același interval orar, erau programate să plece în cursă și să sosească 38 de trenuri, dintre care 16 cu plecare din Gara de Nord, începând cu ora 07.00, respectiv 22 de garnituri care urmau să sosească începând cu aceeași oră. Menționăm faptul că, la această oră, conform primelor centralizări, 80% dintre garniturile programate să pornească în cursă, să sosească în stația de destinație, sau aflate în circulație, care au fost oprite în gări între orele 07.00 – 09.00, vor înregistra întârzieri pe tot parcursul acestei zile, însă vă asigurăm că personalul feroviar de specialitate al companiei va colabora cu toți operatorii de transport pentru restabilirea graficului normal de circulație al trenurilor.

Referitor la greva de avertisment din această dimineață, conducerea CFR SA transmite faptul că înțelege nemulțumirile angajaților, care au recurs la această acțiune, însă greva și perturbarea traficului feroviar NU reprezintă calea pentru rezolvarea situației actuale. Deși CFR SA, prin Ministerul Transporturilor, a transmis la Ministerului Finanțelor, 3 variante ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli, toate cele 3 variante au fost respinse. Solicitările Ministerului Finanțelor au vizat prezentarea unui plan de restructurare a companiei în bugetul acestui an.

Însă, atragem atenția asupra faptului că o restructurare rapidă în acest moment ar pune în pericol TOATĂ activitatea companiei, în contextul în care măsurile impuse de Ministrul Finanțelor prevăd concedieri, concedieri care afectează grav funcționarea traficului și întreținerea infrastructurii de transport.

De asemenea, tragem un semnal de alarmă, deoarece este exclus să acceptăm lipsa banilor pentru siguranța feroviară, dincolo de problema datoriilor companiei, care nu poate fi rezolvată în câteva luni și considerăm că NU poți să te joci cu soarta a sute de mii de oameni (angajații ai CFR și familiile acestora) și a milioane de pasageri, plus operatori care folosesc infrastructura feroviară. Infrastructura feroviară este sector strategic de transporturi, un sector care la ora actuală ARE ÎN DERULARE, doar prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 144 CONTRACTE în valoare de 15,44 MILIARDE LEI, pentru modernizarea infrastructurii feroviare, o rețea feroviară care, în actualul context strategic, este esențială pentru transportul de cereale, iar avizarea negativă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe acest an, principala cauză a grevei de avertisment în care s-a aflat o parte a salariaților companiei, afectează în mod direct nu doar continuarea negocierilor cu partenerii sociali, pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă, dar și blocarea absorbției de fonduri europene, reducând astfel capacitatea Statului Român de a implementa programele de modernizare a infrastructurii.

Astfel, precizăm faptul că, principala pârghie pentru deblocarea actualei situații în care se află compania o reprezintă aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul în curs, Buget care va permite desfășurarea în condiții optime a activității companiei, dar și continuarea negocierilor cu sindicatele feroviare pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă.

Încă o dată transmitem scuze tuturor călătorilor, care în această dimineață nu au putut beneficia de serviciul public de transport feroviar, dar și operatorilor de transport ferovoiar de călători și de marfă, care timp de 2 ore au fost în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în mod normal, înregistrând cu siguranță pierderi financiare, pierderi financiare pe care inclusiv compania noastră le înregistrează, deorece o zi de grevă pe calea ferată înseamnă o pierdere financiare de cca 1,5 milioane de lei din taxa de utilizarea a infrastructurii, neîncasată de la operatorii de transport!”, se arată în comunicatul transmis de CFR SA.

Sursa: www.antena3.ro