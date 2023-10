Inflaţia anuală a scăzut la 8,8% în septembrie 2023, de la 9,4% în august

În România în luna septembrie, comparativ cu august, rata inflaţiei a fost 0,79%. Rata medie lunară a inflaţiei în primele nouă luni ale acestui an a fost de 0,6%, scrie Agerpres.

În informaţiile INS, „Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 5,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie 2022, este 8,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2021 – septembrie 2022) este 12,6%”, precizează INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2023 comparativ cu luna august 2023 este 100,82%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2021 – septembrie 2022) determinată pe baza IAPC este 11,4%.

Care au fost cele mai mari scumpiri

În contextul scumpirilor, INS precizează că transportul aerian, energia termică şi detergenţii se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Concret, în luna septembrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 24,32% mai mari comparativ cu septembrie 2022, preţul energiei termice a urcat cu 23,82%, iar cel al detergenţilor cu 23,68%.

Iar, în ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 10,36% comparativ cu septembrie 2022. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la peşte proaspăt (17,65%), bere (17,34%) şi margarină (17,28%).

La capitilul ieftiniri, acestea au fost consemnate la ulei comestibil (-23,57%), făină (-16,26%) şi mălai (-5,97%).

În luna analizată, faţă de luna august a acestui an, cel mai mult s-au scumpit cartofii (+6,73%), alte legume şi conserve din legume (+3,05%), citrice şi fructe meridionale (+2,62%).

Pe de altă parte, fructele proaspete au fost mai ieftine cu 7,18% în septembrie faţă de august 2023, făina cu 3,3% şi uleiul comestibil cu 2,36%.

Capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit energia termică, plus 23,82%, detergenţii, cu 23,68%, şi articolele de igienă şi cosmetice, cu 17,45%. În schimb, energia electrică s-a ieftinit cu 8,01%, iar combustibilii cu 0,51%.

Faţă de luna precedentă, în septembrie, cărţile, ziarele şi revistele au costat mai mult cu 3,57%, detergenţii au consemnat un plus de 2,26% şi combustibilii de 2,01%.

Apoi, în ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru serviciile poştale – plus 7,51%, apă, canal şi salubritate – plus 3% şi transport aerian – plus 2,78.

Însă, la plata cazării în unităţile hoteliere, tarifele au scăzut uşor, cu 0,07%, iar la alte servicii cu 0,84%.

În septembrie, faţă de august, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte serviciile de transport aerian, 51,16%, apă, canal, salubritate, cu 19,69% şi servicii poştale 16,1%.

Aşadar, Banca Naţională a României semnala, la începutul lunii octombrie, că, potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei va continua să scadă până la finele anului curent în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (august 2023), în principal sub influenţa efectelor de bază şi a corecţiilor descendente ale cotaţiilor unor mărfuri, precum şi în condiţiile recoltei bogate pe plan intern şi ale plafonării temporare a adaosului comercial la produse alimentare de bază.

În august, BNR a revizuit ascendent, la 7,5%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024.

Fondul Monetar Internaţional estimează că rata inflaţiei va scădea de la 7% la 4% la finalul anului 2024, însă rămâne peste ţinta Băncii Naţionale a României.

