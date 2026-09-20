Donald Trump vrea o „Forță AI” și promite că nu va frâna extinderea industriei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că intenționează să creeze o „Forță AI” și să numească un coordonator pentru inteligența artificială (AI), potrivit Mediafax, citat de Go4IT. Administrația Trump promite să susțină extinderea industriei, în timp ce Casa Albă și Congresul sunt presate să adopte mecanisme de siguranță tehnologică.

În mesajul publicat pe Truth Social, președintele a pus protejarea beneficiilor economice ale sectorului și păstrarea avansului față de China și de concurența globală înaintea temerilor din societate. El a afirmat că administrația sa nu va încetini dezvoltarea acestei industrii.

Structura propusă ar urma modelul Forței Spațiale, creată în primul său mandat. Trump a descris viitorul responsabil drept un „țar” al domeniului și a precizat că postul va reveni exclusiv unor persoane cu un „coeficient de inteligență ridicat”.

Trump consideră suficiente instrumentele actuale ale justiției

Președintele susține că eventualele probleme generate de inteligența artificială pot fi gestionate prin sistemul existent de justiție penală și civilă. Deși a calificat temerile publice drept o farsă, a recunoscut că există vulnerabilități și a spus că autoritățile vor monitoriza riscurile.

Trump a numit criticile o „conspirație bolnavă”, despre care susține că urmărește sabotarea sectorului. Solicitările de intervenție adresate Casei Albe vin însă inclusiv într-un moment în care reprezentanți de vârf ai industriei cer temperarea ritmului de inovare la nivel mondial.

Extinderea centrelor de date alimentează disputele politice

Ascensiunea inteligenței artificiale a impulsionat bursele și a accelerat construcția centrelor de date. Președintele a descris aceste facilități drept o „gâscă de aur”, dar riscul dispariției locurilor de muncă și efectele infrastructurii asupra comunităților au redus sprijinul populației.

În comunitățile unde centrele funcționează non-stop, zgomotul depășește limita de 40 de decibeli. Localnicii reclamă insomnii provocate de poluarea fonică.

Consumul masiv de apă necesar răcirii serverelor este o altă problemă semnalată de locuitori. Nevoile acestui proces au impus uneori inclusiv construirea unor hidrocentrale.

Opoziția democrată cere mai insistent încetinirea expansiunii industriei. Fostul președinte Barack Obama a solicitat ca inteligența artificială să devină o prioritate strategică pentru viitorii candidați la președinție ai Partidului Democrat.