Partners Financial Services: Vrem un business complet de consultanță, inclusiv în zona de credite și investiții

Partners Financial Services nu intenționează să mai cumpere și alte pachete de acțiuni pentru a prelua controlul Transilvania Broker, dar se va implica activ pentru a dezvolta brokerul inclusiv în afara zonei de intermediere de asigurări.

Pentru a încheia tranzacția, Partners va avea nevoie de avizul ASF, deoarece pachetul achiziționat depăşește 10% din titlurile brokerului român.

În contextul financiar, prețul plătit de cehi pentru pachetul 32,89% din TBK, adică aproximativ 5 milioane de euro, sau de 12 ori EBITDA brokerului, duce evaluarea Transilvania la peste 15 milioane de euro, un nivel ridicat pentru ce poate piața din România.

Transilvania Broker, locul 5 după primele brute intermediate în 2023, s-a remarcat întotdeauna cu un nivel al profitbilității peste media pieței, ridicând uneori semne de întrebare din acest punct de vedere. În prima parte dn 2024, TBK a mers însă în linie cu piața și a marcat un profit în scădere, mai ales pe fondul plafonării comisionului pentru RCA.

Compania Partners este un nume cunoscut în consultanța financiară din Cehia și este un business integrat, cu afaceri atât în asigurări și intermediere de credite cât și în plasamente financiare. Așa cum anticipa Economica, cehii vor să dezvolte și în România același tip de model, inclusiv cu francize.

În acest sens, Tomas Chadzivasilis, responsabil al Partners cu expansiunea în România a oferit un scurt interviu prin e-mail Economica, astfel:

Economica: Intentioneaza Partners Financial Services să achziționeze și alte pachete de acțiuni ale Transilvania Broker astfel încât să preia controlul cu un pachet majoritar? Daca da, exista discutii in acest sens?

Tomas Chadzivasilis: Suntem mulțumiți de poziția noastră actuală în TBK, deci nu intenționăm să achiziționăm alte pachete de acțiuni deocamdată. Vrem să ne concentrăm pe a fi acționari activi și pe a sprijini TBK, din postura noastră de acționar, să ofere cele mai bune servicii de consultanță financiară clienților lor.

Avand in vedere ca pachetul detinut acum la TBK depaseste 10% din titlurile intermediarului va fi nevoie de avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Ati solicitat deja acest aviz?

Suntem în proces de pregătire pentru a obține avizul ASF.

Daca va prelua controlul TBK, ce schimbari intentioneaza sa faca Partners Financial Services? Va pastra acelasi sistem de functionare bazat pe colaborarari cu asistenti in brokeraj (agenti) sau va implementa alt model?

Așa cum am menționat mai sus, nu avem intenția de a prelua controlul. TBK este o companie de succes, bine gestionată, cu un mare potențial. Are o rețea de distribuție formată din oameni excepționali care ajută clienții în fiecare zi. Există doi fondatori puternici, Daniel și Gabriel, care rămân în cadrul companiei. Există un potențial de extindere către alte servicii pe lângă brokerajul de asigurări, pentru a oferi consultanță financiară complexă clienților, cum ar fi credite și produse de investiții, și aici credem că putem aduce valoare cu know-how-ul și experiența noastră din Cehia. Cu toate acestea, chiar dacă clienții din Cehia și România au nevoi similare în materie de finanțe, cred în oferirea de servicii adaptate preferințelor locale. Pentru noi, clientul este totul și dorim ca, din postura de actionari, să sprijinim TBK să ofere cele mai bune servicii de consultanță financiară în România.

In celelalte tari, dezvoltarea in sistem franciza face parte din strategia Partners. Intentionati sa implementati acest sistem si in Romania? Daca da, in ce mod si care sunt tintele in ceea ce priveste numarul de parteneri?

Oferim trei modele pentru persoanele cu simț antreprenorial care doresc să colaboreze cu noi pentru a-și crea propriul business în consultanță financiară. Franciza este unul dintre acestea și oferă o modalitate ușoară de a începe afacerea. În cadrul acestui model oferim o combinație unică de know-how, sisteme IT și training bazate pe 17 ani de experiență din Cehia. Acest model este foarte popular în Cehia și reprezintă aproximativ o treime din afacerea noastră, însă este prea devreme să facem vreo predicție specifică cu privire la Romania.

Considerati ca o parte dintre agentii care colaboreaza in prezent cu TBK ar putea deveni in viitor francizati ai Partners Financial?

Suntem aici pentru a ajuta la dezvoltarea afacerii TBK, inclusiv din perspectiva planului lor aprobat de acționari în aprilie care vizează ca TBK să ofere consultanță financiară complexă clienților, ajutându-i să-și atingă obiectivele și nevoile financiare. Credem ca aceasta va permite agenților existenți ai TBK să își servească mai bine clienții și le va oferi acces la segmente de piață noi și atractive – credite și produse de investiții. Ca să ofer context, în prezent, majoritatea veniturilor TBK provin din brokerajul de asigurări, predominant asigurări non-viață. În Cehia, asigurările reprezintă aproximativ 40% din afacerea noastră, intermedierea creditelor 26% și intermedierea investițiilor 34%. Deci, noile servicii reprezintă o mare oportunitate pentru ei să își dezvolte afacerea cu TBK. În același timp, credem ca TBK poate beneficia de expertiza noastră pentru a crea o ofertă atractivă pentru agenții TBK și cred că aceștia o vor aprecia.

Descrieti modalitatea de functionarea a sistemului de franciza. Ce pune la dispozitie Partners ca francizor si ce obligatii au francizatii?

Partners pune la dispoziție o modalitate ușoară de a începe propria afacere folosind un concept dovedit în mai mult de 180 de filiale de franciză în Cehia. Ce oferim:

Fără taxe de franciză sau licențiere

Suport complex pentru francizați – know-how, suport în marketing și brand, formare și învățare

Exclusivitate pentru regiunea dată

Sisteme IT

Suport din partea francizaților experimentați

Suport legal și HR

Francizatul tipic este un manager experimentat sau un antreprenor cu capital disponibil, care ideal are experiență în industria financiară. În afară de asta, trebuie să îndeplinească cerințele reglementare și legale. Toate celelalte se învață.

In mare, care sunt tintele Partners pentru Romania, pe termen mediu si lung?

Vedem un mare potențial pe piața consultanței financiare din România și dorim să fim liderul care va contura industria. Suntem acum la începutul acestei călătorii și primul pas este să sprijinim TBK din postura de actionar să dezvolte un business complet de consultanță financiară, încheie acesta.

