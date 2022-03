Iată cât costă investiția în cuptoare cu convecție și cu aburi, echipamente HoReCa esențiale!

Patronii și administratorii de restaurante, pizzerii, cantine sau unități fast-food cunosc, fără îndoială, importanța cuptoarelor într-o bucătărie profesională. Aceste echipamente HoReCa reprezintă centrul de greutate al întregii activități de pregătire a mâncărurilor, astfel încât este normal să fie considerate investiții esențiale.

Tipuri de cuptoare profesionale

Fresco Expert, compania care susține de trei decenii geniul în bucătăriile profesionale din România, le oferă antreprenorilor o serie de echipamente HoReCa de cea mai bună calitate, produse de firme apreciate atât în țară, cât și la nivel internațional. Iată principalele tipuri de cuptoare profesionale pe care le puteți achiziționa chiar în acest moment din magazinul online Fresco.ro!

cuptor cu convecție, gastronomic, reprezentând soluția ideală pentru prepararea rapidă a mâncărurilor;

multi cook sau cuptor multifuncțional, definiția inteligenței și a profesionalismului desăvârșit în bucătărie;

cuptoare combi cu aburi, care oferă mâncărurilor un gust savuros și a căror folosire este benefică și pentru sănătate;

cuptoare cu gătire accelerată, de cinci ori mai rapide decât cele obișnuite;

cuptoare speciale pentru pizza și pentru produse de patiserie;

cuptoare slow cooking, esențiale pentru gătirea unor preparate mai deosebite, care vor fi cu siguranță apreciate de clienții mai pretențioși.

Dintre toate aceste echipamente HoReCa, în majoritatea restaurantelor și a celorlalte unități de alimentație publică este folosit cel puțin un model de cuptor cu convecție și cu aburi.

De ce este recomandat și cât costă un cuptor cu convecție și cu aburi?

După cum știe orice maestru bucătar cu experiență, acest tip de echipamente HoReCa se dovedesc ideale pentru prepararea rapidă a meniurilor, păstrând însă standardele înalte de calitate. Ele contrazic vorba care spune că graba strică treaba, dovedind că se pot pregăti feluri de mâncare delicioase fără a face clienții să aștepte mai mult decât s-ar cuveni.

În plus, utilizarea acestei tehnologii face ca fiecare produs să fie copt uniform, datorită căldurii care circulă în camera de coacere. Un avantaj este reprezentat și de faptul că, raportat la performanța oferită și la viteza preparării, consumul de energie nu este deloc exagerat, ceea ce oferă șansa de a face economii.

Din oferta magazinului online Fresco.ro fac parte nu mai puțin de 100 de modele de cuptoare cu convecție și cu aburi. Producătorii acestora sunt branduri prestigioase pe plan internațional, precum Electrolux Professional, Virtus Group GmbH, Giorik sau Tecnoeka.

Din această ofertă bogată, puteți alege exact acele caracteristici care se potrivesc afacerii pe care o dețineți sau o administrați. Există atât echipamente cu alimentare electrică, cât și pe gaz. Numărul de tăvi pornește de la 3 și ajunge până la 20. Controlul poate fi realizat în mai multe feluri: digital, electromecanic sau cu touch control. Generatorul de abur poate fi cu sau fără boiler.

Un alt criteriu esențial este prețul. Prețurile cuptoarelor electrice pornesc de la 2 038 de lei plus TVA și ajung până la 69 943 de lei plus TVA. În ceea ce privește cuptoarele pe gaz, prețurile variază între 16 914 lei plus TVA și 81 427 de lei plus TVA.

Astfel, puteți decide în deplină cunoștință de cauză ce sumă doriți să investiți în aceste echipamente HoReCa atât de importante! Alegerea unui produs de calitate de la Fresco Expert va avea ca efecte sigure mulțumirea clienților și creșterea profitului!

Autor: iAgency