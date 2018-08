Beneficiile unui leasing operational

Organizatiile aleg adesea sa inchirieze masini pe termen lung, mai degraba decat sa le cumpere. Decizia de a inchiria se bazeaza in principal pe anumiti factori, cum ar fi necesitatea, conditiile financiare mai bune, mentinerea masinilor in afara bilantului sau lipsa fondurilor disponibile. Leasingul operational si leasingul financiar sunt cele doua tipuri de metode contabile pentru contractele de leasing. Ambele tipuri de contracte de leasing sunt utilizate in scopuri diferite, si au ca rezultat un tratament diferit in contabilitate.

Ce inseamna leasingul operational

Un contract de leasing este un contract in care proprietarul echipamentului transmite utilizatorului dreptul de a folosi echipamentul in schimbul unei plati, pentru o anumita perioada de timp.

Leasingul operational permite unei companii sa utilizeze o flota de masini in schimbul unei rate lunare fixe, rata care include toate costurile necesare functionarii unei masini: asigurari, taxe si impozite, reparatii, intretinere, dobanzi, precum si costuri administrative.

Un contract de leasing operational este un acord intre firma de inchirieri auto, in exemplul nostru: Ascar si client, prin care se evalueaza cerintele clientului privind vehiculul, cum ar fi utilizarea kilometrilor anuali si durata leasingului, pentru a oferi cel mai accesibil si functional contract de inchiriere. Pe parcursul perioadei de inchiriere, vehiculul ramane proprietatea Ascar si, la finalizarea acesteia, masina este pur si simplu returnata companiei.

Reparatiile necesare sunt efectuate in service-uri autorizate, si se asigura masina la schimb. Reviziile si cotroalele se fac in functie de uzura si numarul de kilometri. Asigurarile sunt reinnoite pe perioada contractului de catre compania de inchirieri auto.

Beneficii cheie:

O rambursare lunara simpla

Niciun risc de pierdere a valorii vehiculului

Flexibil la cerintele dumneavoastra

Gestionarea completa a flotei de masini

Toate costurile incluse

Companiile care au nevoie de mai multe masini isi pot eficientiza costurile apeland la parcuri auto, sau companii de inchirieri auto. Contractul se va stabili intre companii, pe o perioada cuprinsa intre 12 si 57 de luni, iar compania de inchirieri auto va acoperi toate costurile.

Inchirierea de masini prin leasing operational este cea mai benefica pentru companii atunci cand:

Masinile nu vor fi utilizate pe termen lung. Nu are sens sa faca o cheltuiala mare de bani pentru masini care vor fi folosite doar pentru o perioada scurta de timp.

Vor sa protejeze bilantul. Cumpararea de vehicule este inregistrata in bilant, ceea ce duce la cresterea datoriei si reducerea soldului disponibil. In schimb, majoritatea contractelor de leasing nu sunt inregistrate ca datorie, si sunt tratate ca si cheltuieli operationale.

Vor beneficiile fiscale ale leasingului. Unul dintre cele mai populare avantaje ale leasingului operational sunt beneficiile fiscale potentiale. Un contract de leasing poate permite deducerea platilor ca si cheltuieli de functionare, pe toata perioada contractuala.

Un alt avantaj este ca masina este pur si simplu returnata la sfarsitul contractului de leasing. Nu exista riscuri de scadere a valorii de revanzare a vehiculelor.

Bugetarea este mai usoara, deoarece se stabileste un cost fix lunar – nu exista taxe ascunse.