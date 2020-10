Interviu cu Ciuburciu (Vascar): Inregistram o crestere de 23% comparativ cu anul anterior

Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria carnii din Romania, a declarat in cadrul unui interviu ca brandul pe care il conduce nu a fost afectat de situatia sanitara si economica globala. Ba mai mult, conform cifrelor contabilizate pana in prezent, cresterea in primele luni ale anului 2020 a fost una semnificativa fata de anul trecut.

Anul trecut, Vascar a inregistrat o cifra de afaceri de 20,5 milioane de euro. Care sunt predictiile pentru anul in curs?

Ciuburciu (Vascar): In primele cinci luni din anul 2020, cresterea a fost de 23% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Speram ca cifrele sa arate si mai bine pana la finalul anului, insa acest lucru depinde mai ales de contextul de piata. Recent, am lansat o linie noua de semipreparate si ne propunem o crestere semnificativa si pe acest segment.

Vlad Ciuburciu a vorbit si despre un alt subiect extrem de interesant pentru producatorii de preparate din carne din Romania, si anume furnizorul de materie prima folosit de Vascar.

De unde isi procura Vascar carnea, materia prima pentru realizarea produselor sale?

Ciuburciu (Vascar): Vascar achizitioneaza carne preponderent din Uniunea Europeana. Cumparam materie prima si din Romania, dar, tinand cont de faptul ca aici exista pesta porcina, majoritatea fermierilor si abatoarelor au stampila hexagonala. Intrucat Vascar exporta produse in tari din Uniunea Europeana, avem nevoie de carne cu stampila ovala si este destul de dificil de procurat din Romania o astfel de carne. Din acest motiv, suntem obligati sa cumparam carne de la abatoare cu standarde extrem de inalte din Germania, Spania sau Belgia, tari care controleaza pesta porcina.

Din cauza pestei porcine, care a inceput in Romania la mijlocul anului 2018, foarte multe judete pot procura carne exclusiv pentru comercializarea in tara. Intrucat Vascar face si export, suntem obligati sa folosim carne cu stampila ovala. La un moment dat, am avut o oportunitate de a renunta la exporturi si de a face economie procurand materie prima doar din Romania, insa am preferat sa achizitionam carne la un pret mai mare din Uniunea Europeana, doar pentru a ne pastra stampila si a fi vizibili si la export.

In aceste conditii, aveti planuri ambitioase la export, pe care le derulati in acest an?

Ciuburciu (Vascar): In urma cu doua luni, am demarat un parteneriat cu un retailer din Serbia. Este vorba despre un proiect pilot, pe o marca proprie la conserve, iar una dintre cerintele lor era de a avea o trasabilitate foarte clara a produselor, iar carnea sa fie de provenienta UE si nu Romania. Din acest motiv, am oferit documente explicite, trasabilitati foarte clare ale provenientei carnii si foarte multe certificate pentru a putea trece vama.

Vascar este unul dintre principalii producatori de conserve si preparate din carne din Romania, cu o istorie de peste 35 de ani in acest domeniu, cu o fabrica cu capacitate extinsa de productie in Vaslui, cu 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei si cu aproximativ 400 de angajati.