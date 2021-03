Studiu Școala informală de IT: Femeile se reprofilează către IT în medie la 29,8 ani și predomină în specializări precum Business Analysis, UX Design, Database Development și Software Testing

Femeile se orientează către o profesie în domeniul IT în medie la vârsta de 29,8 ani și predomină în specializări precum Business Analysis, UX Design, Database Development și Software Testing, potrivit unui studiu asupra cursurilor organizate între 2015 și 2020 de către Școala informală de IT (SIIT), unul dintre cele mai importante branduri de educație non-formală din industria IT din România.

Aproximativ 40% (în jur de 3.000 de persoane) dintre cursanții pe care Școala informală de IT i-a avut între 2015-2020 au fost femei. Dacă femeile se reprofilează către domeniul tehnologiei în medie la 29,8 ani, bărbații fac această schimbare în medie la 28,1 ani.

Banking și contabilitate – domenii din care pleacă tot mai multe femei către IT

Cursurile SIIT la care predomină femeile sunt cele de analiză de business (73% femei), UX Design (68%), dezvoltare de baze de date (54%) și testare software (50,4%).

“Am putea spune că femeile predomină la acele cursuri unde este nevoie de creativitate și gradul de relaționare cu clienții este mai mare. Femeile își doresc o carieră în domeniul IT pentru că este un mediu în care familia reprezintă o prioritate, iar lucratul de acasă era ceva obișnuit și înainte de pandemie. Pe lângă asta, zilele libere necesare adesea mamelor nu ridică o problemă. De asemenea, sunt tratate în mod egal cu bărbații și multe dintre ele sunt încurajate de familie să facă această schimbare. Femeile care își schimbă profesia orientându-se către IT provin din toate domeniile, dar observăm o ușoară creștere în segmente precum banking și contabilitate” afirmă Ioana Blaga, program manager Școala informală de IT.

La finalul anului 2018, în România erau 175.000 de persoane care lucrau în domeniul informațiilor și comunicațiilor, dintre care 70.000 erau femei, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Între patru și șapte luni – minimul necesar de pregătire pentru un job de junior în IT

În general, cursanții SIIT reușesc să obțină o poziție de junior în IT după aproximativ patru-șapte luni de frecventare a Școlii informale de IT. O parte dintre studenți aleg și cursurile de introducere (cu durată de două luni), în timp ce alții doar pe cele de pregătire (aproximativ patru luni).

”Dacă o persoană nu avea niciun fel de cunoștințe IT înainte de a face schimbarea în carieră, poate participa și la cursurile de introducere în IT. În acest caz, obținerea unui loc de muncă poate dura între șapte luni și un an de la startul cursurilor. Este un proces normal; aceeași perioadă este necesară atât femeilor cât și bărbaților. Uneori, femeile au mai multă răbdare, sunt mai perseverente și atente la detalii ceea ce le ajută să își găsească mai repede un job. Perioada de angajare pornește de la ultima lună în cadrul cursului și poate dura până la aproximativ șase luni după finalizarea lui. Acest fapt este valabil adesea și în cazul celor care termină o facultate de profil. De asemenea, durează mai mult atunci când discutăm de persoane cu un nivel ridicat de experiență în alte domenii, care au avut la angajare o poziție mai înaltă decât cea de entry-level”, explică Ioana Blaga.