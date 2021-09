eMAG deschide o şcoală care îi învaţă pe antreprenori ABC-ul comerţului online

eMAG Academy este şcoala care pune la dispoziţia antreprenorilor care vor să înceapă să vândă pe platforma eMAG Marketplace o bibliotecă virtuală care să îi ajute să înveţe primii paşi în comerţul online, dar şi cum îşi pot creşte afacerea.

Sellerii pot înţelege cum se utilizează platforma pentru a răspunde mai uşor nevoilor clienţilor, urmărind în mod gratuit tutoriale video demonstrative şi articole din cele mai relevante zone de interes.

Actuala perioadă în care comerţul online a început să fie metoda de achiziţie preferată de tot mai mulţi români, deprinderea celor mai bune tehnici care îi pot aduce pe comercianţi mai aproape de clienţi este esenţială.

Astfel, eMAG Marketpace, platforma ce oferă oportunităţi de creştere rapidă pentru micile sau marile afaceri, oferă sellerilor o bibliotecă virtuală dedicată exclusiv lor, în care aceştia pot găsi materiale tip imagini, text şi video, cu toate elementele necesare dezvoltării unei afaceri online.

Platforma acopera subiecte de interes, de la listarea unui produs, la modificarea datelor de contact sau procesarea unei comenzi, precum şi oportunităţi de creştere a afacerii prin eMAG Marketplace. Procesul de integrare în platformă devine simplu şi rapid, utilizatorii având la dispoziţie informaţii despre:

– Opţiunile disponibile în platforma Marketplace: utilizarea funcţionalităţilor platformei, identificarea diverselor instrumente sau funcţionalităţi în platformă, ghid pentru acţiunile din contul de seller;

-Gestionarea optimă a contului de seller;

-Indicatorii de performanţă urmăriţi în activitatea zilnică a sellerilor;

-Dezvoltările implementate în platformă pentru optimizarea fluxurilor specifice (comenzi, îmbunătăţirea ofertelor, campanii, retururi, flux financiar);

-Recomandări şi propuneri de îmbunătăţire şi menţinere a rezultatelor vânzărilor obţinute; Accesul către informaţiile disponibile aici este gratuit şi extrem de facil, eMAG Academy fiind disponibila 24/24 de ore, 7 zile din 7, iar răspunsul pentru situaţia întâmpinată de seller este rapid şi concis, la doar un click distanţă.

O caracteristică foarte importantă a eMAG Academy este că pe lângă text, majoritatea articolelor postate sunt însoţite şi de un video demonstrativ, în care sellerul poate urmări pas cu pas modul de implementare a informaţiilor din text.

În acest moment eMAG Academy oferă 457 materiale de e-learning, dintre care 407 sunt disponibile şi în limba engleză, dar şi de 362 de tutoriale cu peste 1600 de minute de informaţie video.

În plus, există o zonă de comentarii în care sellerii pot lăsa întrebări sau sugestii pe tema tutorialului urmărit, la care există o medie de răspuns de maximum 50 de minute. eMAG Marketplace sprijină dezvoltarea afacerilor sellerilor punându-le la dispoziţie, pe langă resursa informaţională, o serie de programe adoptate pentru sustinerea afacerii lor, printre acestea se numără: Fulfilment by eMAG, eMAG Genius, eMAG Ads, IMN, Deschide Romania, Linia de finantare in parteneriat cu IdeaBank.

Ecosistemul eMAG Marketplace a crescut cu 80% în ultimul an şi a ajuns la peste 36.000 de IMM-uri care vând în România, Bulgaria şi Ungaria.