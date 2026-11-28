Dacă lucrezi de acasă, șeful te poate chema la birou în zilele prevăzute deja în contract, dar nu poate înlocui, de regulă, telemunca stabilită în scris cu prezența permanentă la sediu fără acordul tău. Dacă locul muncii trecut în contract este sediul firmei, iar lucrul de acasă a fost doar o înțelegere informală, angajatorul îți poate cere să lucrezi la sediu.

Înainte să răspunzi unei cereri de revenire, citește contractul individual de muncă și toate actele adiționale. Contează ce ai semnat despre locul muncii, perioada de telemuncă și zilele de prezență la birou.

Contractul arată când mergi la birou

Telemunca este munca făcută regulat în afara locului organizat de angajator, cu ajutorul tehnologiei, cel puțin o zi pe lună. Legea nr. 81/2018 cere acordul ambelor părți și menționarea expresă a telemuncii în contract sau într-un act adițional.

Verifică în actele semnate:

locul muncii, perioada de telemuncă, locurile din care poți lucra și zilele ori perioadele de prezență la sediu;

programul, felul în care sunt înregistrate orele și intervalul în care angajatorul poate verifica activitatea;

cine asigură echipamentele, transportul materialelor și cheltuielile legate de telemuncă;

regulile pentru siguranța muncii, protecția datelor și păstrarea legăturii cu colegii.

Citește și regulamentul intern, precum și contractul colectiv care ți se aplică. Acestea nu înlocuiesc o clauză de telemuncă ce trebuie trecută expres în contractul individual sau în actul adițional.

Ce scrie în contract Ce poate cere firma Ce verifici Doar telemuncă Revenirea permanentă cere, de regulă, acordul tău. Un act adițional înainte de schimbare. Zile de birou stabilite Prezența în acele zile. Dacă ți se cer zile în plus. Telemuncă până la o dată stabilită Programul prevăzut după acea dată. Data și clauza privind revenirea. Locul muncii este sediul, fără clauză de telemuncă Prezența la sediu. Dacă există și alt act semnat despre telemuncă. Zile sau chemări la sediu formulate neclar Nu rezultă același răspuns pentru orice clauză. Cere în scris ziua, durata și temeiul cererii.

Dacă actul adițional prevede două zile pe săptămână la sediu, chemarea în acele două zile aplică înțelegerea existentă. Dacă firma cere mai multe zile sau elimină telemunca, nu mai este aceeași situație. O clauză care nu arată limpede când poți fi chemat la sediu trebuie citită împreună cu restul actelor semnate, nu presupusă ca un drept nelimitat al firmei.

Schimbarea locului de muncă cere, de regulă, acordul tău

Codul muncii include locul muncii între elementele contractului și cere, ca regulă, acordul ambelor părți și un act adițional încheiat înainte de modificare. Prin urmare, un e-mail care anunță prezența permanentă la sediu nu înlocuiește acordul pentru schimbarea unei clauze de telemuncă. Aceeași regulă se aplică atunci când se schimbă zilele de birou stabilite în contract, în afara excepțiilor prevăzute de lege sau de contractul colectiv.

Codul muncii permite schimbarea temporară a locului muncii prin delegare sau detașare. Delegarea poate fi dispusă pentru cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni. Prelungirea cere acordul salariatului, iar refuzul prelungirii nu poate fi sancționat disciplinar. O chemare la sediu nu este automat delegare, iar delegarea nu poate fi folosită pentru a șterge permanent telemunca din contract.

Refuzul unui act nou nu șterge obligațiile vechi

Dacă refuzi să semnezi un act adițional care schimbă locul sau modul de lucru, refuzul nu înseamnă că ai acceptat schimbarea. Dar nesemnarea lui nu anulează zilele de birou deja convenite și nici revenirea prevăzută într-o clauză de telemuncă încheiată pentru o perioadă determinată.

Refuzul de a respecta o obligație existentă poate fi abatere disciplinară dacă încălcarea este făcută cu vinovăție. Sancțiunile prevăzute de Codul muncii includ avertismentul scris, trecerea pentru cel mult 60 de zile pe o funcție inferioară, reducerea salariului cu 5-10% pentru una până la trei luni și concedierea disciplinară. Amenzile disciplinare sunt interzise.

Cu excepția avertismentului scris, angajatorul trebuie să facă o cercetare disciplinară înainte de sancționare. Convocarea se face în scris și arată motivul, data, ora și locul întrevederii. Salariatul își poate prezenta apărarea și poate cere asistență. După comunicare, sancțiunea poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice.

Ce faci când ți se cere să revii

Cere în scris data revenirii, durata măsurii și clauza contractuală ori regula legală pe care se bazează. Cere confirmarea scrisă și dacă anunțul a fost doar verbal. Compară cererea cu contractul, actele adiționale, regulamentul intern și contractul colectiv aplicabil. Respectă zilele de prezență deja convenite cât timp lămurești o cerere nouă. Dacă ți se cere altceva decât ai semnat, răspunde în scris că nu accepți modificarea și cere păstrarea clauzei existente. Păstrează mesajele, proiectul de act adițional, convocările și dovezile privind programul lucrat. Pentru o posibilă încălcare a legislației muncii, sesizează inspectoratul teritorial de muncă prin e-mail, poștă, fax sau la ghișeu. Petiția trebuie să te identifice, să indice firma și să conțină adresa completă pentru răspuns. Inspectorii pot face control, pot stabili măsuri obligatorii și pot aplica amenzi. Pentru contestarea unei măsuri privind aplicarea sau modificarea contractului, termenul este, de regulă, de 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură. Cererea se depune la tribunalul de la domiciliul, reședința sau locul tău de muncă. Dacă ai primit o sancțiune disciplinară, termenul distinct este de 30 de zile calendaristice de la comunicarea ei.

Un răspuns scris poate fi formulat astfel: „Vă rog să îmi comunicați data, durata și temeiul contractual sau legal al revenirii la sediu. Actul meu adițional prevede telemuncă în zilele indicate acolo. Nu îmi dau acordul pentru schimbarea acestei clauze; voi respecta obligațiile deja prevăzute în contract.” Textul trebuie adaptat clauzelor pe care le-ai semnat.

Întrebări frecvente

Pot cere zile de lucru de acasă dacă am un copil mic?

Începând cu 24 iulie 2023, salariații cu copii de până la 11 ani în întreținere pot cere să lucreze de acasă sau prin telemuncă patru zile în fiecare lună, dacă munca lor permite. Din 12 octombrie 2025, pentru copiii cu handicap de până la 18 ani sunt prevăzute opt zile pe lună; dacă sunt cel puțin doi copii cu handicap, se adaugă câte două zile pentru fiecare copil. Regula zilelor suplimentare se aplică și în cazul gemenilor, tripleților sau multipleților.

La o lună cu 20 de zile lucrătoare, de exemplu, pentru doi copii cu handicap calculul este 8 + 2 + 2 = 12 zile de muncă de acasă. Dacă celelalte zile sunt stabilite la sediu, rămân 20 – 12 = 8 zile de birou. Acestea sunt zile lucrate, nu zile libere.

Ce acte însoțesc cererea pentru zilele acordate părinților?

Dacă ambii părinți sunt salariați, cererea este însoțită de declarația celuilalt părinte că nu a solicitat în același timp același regim. Pentru copilul cu handicap se adaugă, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap.

Am aceleași drepturi salariale când lucrez de acasă?

Da. Salariatul în telemuncă are aceleași drepturi legale ca salariatul care lucrează la sediu. Pentru un salariat cu normă întreagă, orele suplimentare în telemuncă cer acordul său scris.

Cine plătește drumul până la birou?

În cazul unei delegări, salariatul are dreptul la plata transportului și a cazării, precum și la indemnizație de delegare, în condițiile aplicabile. O zi obișnuită de prezență la sediu, prevăzută deja în contract, nu aduce automat indemnizație de delegare.

Ce amendă riscă firma pentru telemuncă fără clauză în contract?

Legea nr. 81/2018 prevede 10.000 de lei pentru fiecare persoană care lucrează în telemuncă fără mențiunea expresă în contract ori în actul adițional. Pentru alte încălcări, inclusiv telemunca fără acord sau lipsa unor clauze obligatorii, amenda prevăzută este de 5.000 de lei. Pentru anumite obligații privind echipamentele și instruirea, amenda este de 2.000 de lei; constatarea și sancționarea revin inspectorilor de muncă.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Legea nr. 81/2018 privind telemunca; Codul muncii; Legea nr. 149/2025; Inspecția Muncii, informațiile despre sancțiunea disciplinară, petiții și activitatea de control.