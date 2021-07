În 2021 piaţa auto din România înregistrează o uşoară revigorare, cu vânzări mai mari în fiecare lună

Piaţa auto din România înregistrează o uşoară revigorare până acum, cu vânzări mai mari în fiecare lună, iar piaţa auto din Europa dă semne că îşi va reveni din a doua jumătate a acestui an, potrivit unui raport al firmei de consultanţă PwC.

„Piaţa auto europeană încă se luptă cu impactul pandemiei Covid-19 şi un semn de recuperare este aşteptat în a doua jumătate a acestui an, când consumatorii ar putea începe să cheltuiască economiile făcute în timpul pandemiei”, reiese din raportul ‘Autofacts’ realizat de PwC şi Strategy&, Departamentul de strategie globală din reţeaua PwC.

În prima parte din acest an, vânzările auto europene au scăzut cu 25,5%, faţă de perioada pre pandemică (2019).

„Anul 2020 a fost foarte dificil pentru industria auto. Producătorii nu s-au mai confruntat cu o criză atât de puternică din 2009 şi, fără îndoială, amploarea scăderilor cauzate de restricţii va avea ecouri şi în anii următori. În România, observăm o revenire a vânzărilor în acest an faţă de 2020, chiar dacă numărul vehiculelor noi, înmatriculate este departe de cel precriză. În primele cinci luni din 2021, vânzările de maşini noi erau cu 4% sub aceeaşi perioadă din 2020, din cauza evoluţiei an la an din ianuarie, respectiv a faptului că în prima lună a anului trecut nu se declanşase criza sanitară şi vânzările erau mari. Vestea bună este că din februarie observăm o uşoară revigorare în 2021, cu vânzări mai mari în fiecare lună faţă de anul trecut”, explică Daniel Anghel, Partener, Lider industria auto, PwC România.

În ultima perioadă, pe lângă impactul restricţiilor şi cererea scăzută, ‘Autofacts’ estimează că numărul în creştere al furnizorilor afectaţi de criza sanitară va reprezenta o provocare suplimentară pentru producătorii de automobile în acest an, în ciuda faptului că majoritatea pornesc de la o poziţie financiară mai puternică decât înainte de criza din 2008.

În pofida scăderii generale a pieţei auto, vânzările de vehicule electrice şi hibride s-au dublat în primele trei luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2020, producătorii auto începând astfel să culeagă roadele investiţiilor uriaşe realizate în acest domeniu.

Astfel, în Europa au fost vândute 892.000 de vehicule electrice şi hibride în primul trimestru, dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2020. Cele mai mari vânzări s-au înregistrat în cazul vehiculelor hibride care s-au dublat, urmate de cele electrice cu baterie (BEV), + 59%, şi cele plug-in hibrid (PHEV) +160%.

Primele cinci pieţe din Europa (Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie) au înregistrat cea mai rapidă creştere, de 111,4%, în primul trimestru din 2021 faţă de aceeaşi perioadă din 2020. Cota totală de piaţă a vehiculelor electrice pe aceste pieţe se situează la 34,6%.

„Preferinţa pentru maşini electrice şi hibride prinde tot mai mult teren şi în România, fiind vândute de două ori mai multe astfel de vehicule în primul trimestru din 2021 decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”, spune Daniel Anghel.

În timp ce vânzările auto din Europa au fost afectate puternic de restricţiile impuse de guverne, în China sau America vânzările s-au redus doar cu 3,2% şi, respectiv, 2,9%.

La nivel global, estimările ‘Autofacts’ arată o recuperare de 7,3% a vânzărilor auto, luând în calcul restricţiile care încă se menţin în unele state. Totuşi, în cazul în care un nou val de îmbolnăviri va întrerupe din nou producţia auto, PwC prognozează că avansul va fi de numai 3,7%. Scenariul cel mai optimist ia în calcul o creştere a pieţei auto globale de 18% dacă vor fi relaxate restricţiile, iar consumatorii vor începe să cumpere maşini noi.

În prezent, PwC este o reţea de firme prezentă în 155 de ţări cu mai mult de 284.000 de profesionişti ce oferă servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.