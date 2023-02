Smart City Industry Awards și-a desemnat câștigătorii

Asociația Română Smart City a organizat cea de-a 6-a ediție a Galei Smart City Industry Awards, cel mai important eveniment al Industriei Smart City din România, devenit deja o tradiție.

Peste 400 dintre cei mai importanți factori de decizie din industrie s-au adunat la Palatul Parlamentului pentru o conferință, o gală de premiere și o expoziție despre transformarea digitală. Cea de-a VI-a ediție a galei a fost organizată sub Înaltul Patronaj al Ministerului Apărării Naționale și Sub Patronatul Academic al Universității Politehnice din București.

Conferința „Diplomația orașelor, de la Soft Power la Smart City“, moderată de istoricul Adrian Cioroianu a fost dedicată păcii, diplomației și rezilienței comunitare și a fost deschisă prin mesajul adresat de secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Geoană:

„România nu a fost, probabil, niciodată atât de relevantă strategic în istoria noastră modernă ca acum. M-am alăturat NATO acum 18 ani. Vom continua să fim cheia și ancora în NATO și Uniunea Europeană, dar avem obligația de a investi în această relevanță strategică pentru a o transfera în relevanță geoeconomică, dezvoltare și prosperitate, și orașe inteligente, localități, comunități care sunt dinamice și, de asemenea, înțelegerea vulnerabilităților, dar și potențialul sunt cheia acestui succes”.

Conferința a inclus declarații ale: Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, Victor Negrescu, europarlamentar, László Borbély, consilier de stat, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României, Janina Sitaru, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, Dragoș Preda, general Manager, Radiocom, Corneliu Bodea, Președintele Centrului Energetic Român, Eduard Dumitrașcu, Președintele Asociației Române pentru Smart City. Subiectele abordate au inclus diplomația orașului, Safe City în contextul Smart City, viziunea, strategia și prioritățile NATO, războiul cibernetic și tulburările sociale, Smart City în context regional, amenințările hibride la adresa spațiilor urbane și rolul rezilienței comunității.

„Cred că trebuie să privim această industrie, cea a Smart City, cu și mai multă atenție, în logică: tehnologie – comunitate. Și în acest sens, responsabilitatea companiilor va fi să transpună această tehnologie în proiecte utile, în timp ce responsabilitatea autorităților locale va fi să se gândească la strategii și să stabilească obiective, nu doar în ideea de a atrage bani, ci și de a implementa proiecte. că să aducă valoare adăugată”, a spus Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației Române pentru Smart City.

Câștigătorii Galei Smart City Industry Awards sunt:

Cel mai bun proiect Smart City – Primăria Brașov; Primarul Anului – Constantin Toma, Primarul Buzăului; Primăria Anului – Marian Panait, Administrator Public, Primăria Sinaia; Partenerul Anului – Primăria Sector 4; Smart Environment – ​​Octavian Berceanu – Premiul pentru activitate continuă depus pentru protecția mediului; Smart Citizen pentru proiect: eSector6, Primăria Sector 6; Smart Living pentru proiectul: Urban Regeneration – Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord-Henri Coandă, în zona Inel II și în zona Delfinariului – Faleza Nord – Primăria Constanța și Banca Mondială; Proiect Best Smart Village – Primăria Comunei Sadu; Smart Environment pentru proiect: Snagov Green & Clean, Primăria Snagov; Smart Governance pentru proiectul: Smart City IS ON (Smart City Iași concept) – Primăria Iași; Smart Mobility pentru proiect: Sistem de transport public ecologic integrat în Municipiul Suceava, Primăria Suceava; Cel mai activ membru – Consiliul Județean Ilfov;

