Gigantul e-commerce Amazon a achiziționat Rivr, un startup de robotică autonomă din Zurich. Compania elvețiană este cunoscută pentru dezvoltarea unui robot de livrare capabil să urce scările, o mișcare ce semnalează interesul tot mai mare al Amazon pentru automatizarea livrărilor direct la ușa clientului.

Un „câine pe role” pentru livrări

Vestea achiziției a fost confirmată pe LinkedIn chiar de co-fondatorul și CEO-ul Rivr, Marko Bjelonic. Acesta descrisese în trecut robotul cu patru picioare și roți drept „un câine pe role”. E drept că, la prima vedere, cam așa și arată. Dar dincolo de aspect, tehnologia este cea care a contat. Bjelonic a declarat că achiziția „va accelera viziunea noastră de a construi o Inteligență Artificială Fizică Generală prin livrarea la ușa clientului, aducând robotica și AI-ul mai aproape de implementarea la scară largă în lumea reală”.

Termenii financiari ai tranzacției nu au fost făcuți publici.

O relație mai veche, de 22,2 milioane de dolari

Iar legătura dintre cele două companii nu este deloc nouă. Cum vine asta? Ei bine, Amazon Industrial Innovation Fund și Bezos Expeditions au investit în Rivr încă din 2024, în cadrul unei runde de finanțare de tip seed în valoare de 22,2 milioane de dolari. Startup-ul, care a strâns în total finanțări de 25 de milioane de dolari, era evaluat la 100 de milioane de dolari înainte de preluare.

Proiectul pilot din Austin

Anul trecut, Rivr a lansat un program pilot în Austin, Texas, în parteneriat cu Veho (o companie de curierat). La acel moment, Marko Bjelonic spera să învețe din acest parteneriat pentru a extinde flota la 100 de roboți până în 2026. V-ați gândit vreodată cum ar arăta străzile cu 100 de astfel de „câini pe role” livrând pachete? Până la urmă, nu este clar dacă startup-ul a reușit să atingă acest prag înainte de a fi cumpărat de gigantul american.