Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, pentru a doua zi la rând, un mesaj RO-Alert ce avertiza asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian. Alerta a venit în contextul unui nou val de atacuri cu drone kamikaze executate de forțele ruse asupra infrastructurii din porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în imediata vecinătate a României.

Alertă declanșată de radare

Centrul Național Militar de Comandă a fost cel care a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) imediat ce sistemele radar au detectat grupurile de drone. Acestea se îndreptau spre obiectivele ucrainene situate chiar lângă frontiera fluvială. În urma semnalului, autoritățile au emis rapid avertizarea RO-Alert, recomandând populației să fie precaută și să evite pe cât posibil zonele deschise.

Răspunsul Forțelor Aeriene

Imediat, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de urgență. Acestea au plecat de la Baza 86 Aeriană cu misiunea clară de a monitoriza situația din proximitatea spațiului aerian național.

Vigilența este maximă.

Vama Giurgiulești, închisă temporar

Pe fondul alarmei declanșate pe partea ucraineană, activitatea la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni a fost sistată temporar. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru călători. Participanților la traficul transfrontalier li se recomandă să amâne deplasările în această zonă până la revenirea situației la normal. Iar reprezentanții ISU Delta au anunțat că, până la ora 20:00, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112 care să semnaleze victime sau pagube materiale.

Un context tot mai tensionat

Numai că lucrurile nu sunt deloc simple. Alerta de duminică a fost declanșată după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat un alt grup de ținte în apropierea spațiului aerian românesc. V-ați întrebat însă ce înseamnă, pe bune, o frontieră tensionată? Datele Ministerului Apărării Naționale arată că, de la începutul acestui an, au avut loc peste 15 incidente în apropierea graniței. În cel puțin zece dintre aceste situații, ridicarea aeronavelor din serviciul de Poliție Aeriană (responsabil cu supravegherea spațiului aerian național) a fost necesară pentru monitorizare și gestionare.

Reprezentanții ISU Delta au subliniat că mesajele RO-Alert sunt instrumente esențiale pentru siguranța publică. Ei recomandă cetățenilor să le trateze cu maximă seriozitate și să respecte întocmai indicațiile transmise.