Banii nu aduc fericirea, dar uneori o pot spulbera. Acesta este și cazul unui cuplu de români stabiliți în Italia, a căror relație s-a încheiat brusc după un câștig fabulos la loto. Femeia a câștigat peste 500.000 de euro cu un bilet pe care partenerul ei i l-a oferit cadou, iar apoi a dispărut fără urmă.

Un cadou de 5 euro transformat în coșmar

Totul a pornit de la un gest banal. Un român, muncitor în construcții în orașul italian Carsoli, a cumpărat un bilet la loto cu 5 euro și i l-a dăruit iubitei sale. Nimeni nu bănuia că acel bilet avea să le schimbe viața, dar nu în bine. La scurt timp, au aflat vestea cea mare: biletul era câștigător, aducând un premiu de peste jumătate de milion de euro.

Bucuria, însă, a fost de scurtă durată. Cel puțin pentru el.

Dispariția misterioasă cu toți banii

Imediat după ce a aflat de câștig, femeia a acționat singură. S-a dus la bancă pentru a ridica premiul, fără a-i spune partenerului său. Iar apoi, pur și simplu s-a făcut nevăzută.

A dispărut cu bani cu tot.

Presa din Italia speculează pe marginea acestui subiect. O primă ipoteză este că românca s-ar afla acum la sora ei, în orașul Modena. O a doua variantă, luată în calcul, este că aceasta ar fi părăsit deja țara, profitând de suma uriașă de bani intrată în conturi.

Bărbatul părăsit caută dreptate

Lăsat cu buza umflată, bărbatul se aștepta, firesc, ca premiul să fie împărțit. Până la urmă, el a fost cel care a cumpărat biletul norocos. Dezamăgit profund de gestul partenerei sale, acesta nu are de gând să renunțe la partea sa de bani.

Dar lucrurile nu stau deloc simplu. Românul a consultat deja un avocat și este hotărât să meargă mai departe. Următorul pas este depunerea unei plângeri la Garda Financiară (echivalentul Gărzii Financiare din România), în speranța că își va putea recupera o parte din câștig. V-ați gândit vreodată cum ați reacționa într-o astfel de situație?

Dezbatere aprinsă în mediul online

Cazul a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale din Italia, împărțind opinia publică în două tabere. Pe de o parte, sunt mulți care consideră că femeia este îndreptățită să păstreze întreaga sumă. Argumentul lor e simplu: biletul i-a fost oferit cadou, deci legal premiul îi aparține în totalitate.

În schimb, cealaltă tabără susține că, din punct de vedere moral, premiul trebuia împărțit. E drept că biletul a fost un dar, însă contextul relației și valoarea imensă a câștigului ar fi trebuit să ducă la o înțelegere amiabilă între cei doi parteneri. Discuțiile continuă, în timp ce bărbatul părăsit își caută dreptatea în instanță.