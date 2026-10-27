Salariul de curier are o medie de 4.000 de lei net pe lună la nivel național, potrivit ghidului publicat de eJobs în iulie 2026. Cifra vine din sumele introduse voluntar de angajați în Salario, din 31 martie 2025 până în 31 martie 2026. Este un reper pentru cine caută de lucru, nu suma promisă la fiecare angajare.

Curierii care au introdus în Salario cât ar dori să câștige au indicat, în medie, 5.000 de lei net pe lună, cu 25% peste media salariilor raportate. Cei 1.000 de lei în plus sunt o așteptare, nu un bonus plătit. Într-o ofertă, suma sigură trebuie deosebită de banii care depind de numărul livrărilor sau de alte condiții.

Cât arată ofertele pentru curieri

Ofertele pentru posturi concrete nu arată la fel ca media națională. Un anunț pentru trei posturi din București, publicat pe eJobs în octombrie 2026, indică între 4.000 și 5.500 de lei net pe lună. Un post din Măgurele, publicat de ANOFM în aceeași lună, indică între 4.325 și 4.800 de lei brut, plus bonuri de masă.

Reper Lei pe lună Media raportată pentru curieri, ghidul eJobs 2026 4.000 net Salariul dorit de curieri, ghidul eJobs 2026 5.000 net Ofertă pentru trei posturi în București, octombrie 2026 între 4.000 și 5.500 net Ofertă pentru un post în Măgurele, octombrie 2026 între 4.325 și 4.800 brut

Net înseamnă banii primiți după oprirea taxelor din salariu. Brut înseamnă suma dinaintea acestor opriri. Prin urmare, cei 4.325 de lei brut din oferta ANOFM nu pot fi puși alături de media de 4.000 de lei net ca și cum ar fi bani primiți în mână. De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim pentru un angajat cu normă întreagă este de 4.325 de lei brut pe lună, fără prime și alte adaosuri.

Ce bani sunt siguri și ce cheltuieli rămân

Un salariu de bază, bonurile de masă și un bonus de performanță sunt lucruri diferite. Anunțul din București menționează bonus, dar și mașină de serviciu și combustibil asigurat. Pentru un curier care lucrează pe cont propriu, încasările trebuie privite separat de combustibil, întreținerea vehiculului și taxe: acestea sunt cheltuieli suportate din banii încasați.

Pentru angajați, contractul de muncă trebuie încheiat în scris înainte de începerea lucrului. Programul obișnuit cu normă întreagă este de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Orele suplimentare se compensează cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu o plată suplimentară de cel puțin 75% din salariul de bază pentru acele ore.

Ce verifică înainte să accepte oferta

Candidatul cere suma fixă trecută în contract, exprimată în brut, și verifică separat suma netă estimată, bonurile și condițiile fiecărui bonus.

Verifică programul, data plății și felul în care sunt plătite sau compensate orele suplimentare.

Stabilește cine plătește vehiculul, combustibilul, asigurarea, întreținerea și eventualele pagube. Dacă lucrează deja și nu primește banii trecuți în contract, păstrează contractul, pontajul și dovezile plăților pentru o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă.

Anunțul pentru posturile din București are ca dată de expirare 21 noiembrie 2026, iar oferta ANOFM din Măgurele este valabilă până la 25 noiembrie 2026.