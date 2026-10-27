Catastrofele naturale nu respectă granițele dintre state, iar riscurile cu care ne confruntăm în Europa de Sud-Est arată cât de importantă este cooperarea regională pentru consolidarea protecției financiare în fața acestora.

Am participat astăzi, la București, la cea de-a doua reuniune a SEE Regional Network on Disaster Risk Insurance and Risk Sharing, organizată în colaborare cu Consiliul Cooperării Regionale. Reuniunea are loc într-un moment important, în care România deține președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, reafirmând angajamentul țării noastre pentru dialog, cooperare și consolidarea rezilienței la nivel regional.

Am subliniat necesitatea intensificării cooperării între statele din regiune, în condițiile în care Europa de Sud-Est este expusă unei game largi de riscuri de catastrofe naturale, iar gradul de protecție prin asigurare rămâne limitat pe multe dintre piețele noastre.

România are o experiență relevantă în acest domeniu, prin sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor și prin activitatea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Cu toate acestea, doar aproximativ un sfert dintre locuințele din România sunt acoperite prin asigurarea obligatorie, ceea ce evidențiază necesitatea creșterii gradului de cuprindere în asigurare, a conștientizării riscurilor și a pregătirii financiare a populației.

Un subiect important al reuniunii îl reprezintă studiul de fezabilitate care va permite o mai bună înțelegere a riscurilor, a particularităților cadrului național din fiecare țară și a domeniilor în care cooperarea regională poate aduce o valoare adăugată reală. Eventualele soluții regionale trebuie evaluate pe baza datelor și adaptate realităților fiecărei piețe, astfel încât să completeze mecanismele naționale existente.

Am evidențiat și importanța colaborării cu EIOPA, partener care contribuie cu expertiză în domeniul supravegherii și cu o perspectivă europeană asupra deficitului de protecție prin asigurare împotriva catastrofelor naturale. Instrumentele sale de analiză ne ajută să înțelegem mai bine diferențele dintre țări și nivelurile de acoperire a riscurilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară rămâne pe deplin angajată în acest proces. Împreună cu Vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, coordonatorul sectorului asigurări-reasigurări, și cu echipa instituției, vom continua să împărtășim experiența noastră și să colaborăm cu partenerii regionali, europeni și internaționali.

Valoarea acestei cooperări va fi măsurată prin capacitatea noastră de a transforma dialogul și schimbul de experiență în rezultate concrete, care să consolideze reziliența regiunii în fața dezastrelor naturale.