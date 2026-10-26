Institutul de Studii Financiare şi Autoritatea de Supraveghere Financiară în parteneriat cu Academia Studii Economice din București invită studenții universității partenere în data de 27 octombrie 2026, ora 10:50, la Seminarul SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF – Convergența dintre cunoaștere și practică în piețele financiare nebancare.

Evenimentul va aborda teme de actualitate și de interes major, precum educația financiară, dezvoltarea economică sustenabilă și managementul continuității afacerilor, cu accent pe integrarea principiilor sustenabilității în mediul economic. Temele vor fi prezentate într-o manieră interactivă, prin exemple practice și studii de caz susținute de specialiști în domeniu, facilitând înțelegerea aprofundată a conceptelor, mecanismelor și provocărilor specifice fiecărei arii tematice.

Invitați speciali:

Ieronim ȘTEFAN – licențiat în Administrație și Management Public și deține un master în Bănci și Asigurări, ambele obținute la Academia de Studii Economice din București. În prezent, este doctorand la Universitatea din Craiova. Cu o pregătire solidă în domeniul economic, a acumulat experiență profesională în cadrul Institutului Cultural Român (ICR), la serviciul financiar-contabilitate, și la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Din 2020 face parte din echipa Institutului de Studii Financiare (ISF), unde, din 2024, coordonează Departamentul de Educație Financiară. Este certificat ca Formator și Manager de Proiect.

Paul DUMITRU lucrează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Serviciul de Monitorizare și Educație Financiară. Cu o vastă carieră profesională, îmbogățită de expertiza sa în asigurări, domnul Dumitru a lucrat pentru diverse companii multinaționale și locale în servicii financiare corporative și antreprenoriale unde a deținut mai multe poziții manageriale atât la nivel local cât și regional (în Europa Centrala și de Est). Este absolvent șef de promoție al Politehnicii din București, deține un doctorat din partea Manchester Metropolitan University (UK), MBA (ASE / University of Ottawa) și este Chartered Property and Casualty Underwriter, o certificare în asigurări din partea The Institutes (US).

sursa https://www.isf.ro/ro/seminarul-smartfinisf-si-laboratorul-academic-asf-convergenta-dintre-cunoastere-si-practica-7