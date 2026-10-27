Acțiunile OMV Petrom au un preț estimat de BT Capital Partners la 1,464 lei pe acțiune, pe un orizont de 12 luni. La Bursa de Valori București, ultima cotație din 27 octombrie 2026 a fost de 1,326 lei. Diferența nu este un câștig promis celui care cumpără acum: prețul poate scădea, inclusiv după publicarea rezultatelor trimestriale.

BT Capital Partners estimează pentru trimestrul al treilea un rezultat operațional ajustat de circa 2,8 miliarde lei, aproximativ dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Este un câștig calculat pentru activitatea firmei după scoaterea unor efecte speciale, nu profitul net. OMV Petrom va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea din 2026 pe 29 octombrie 2026, la ora 8:00; cifra de 2,8 miliarde lei rămâne deocamdată o estimare.

Cât ar putea câștiga sau pierde un cumpărător

Raportul BT, datat 14 octombrie 2026, calcula un potențial de creștere de 18,1% pornind de la prețul de 1,240 lei folosit atunci. Față de cotația de 1,326 lei din 27 octombrie, diferența până la ținta BT este de aproximativ 10,4%, înainte de costurile tranzacției și de taxe. Prețul estimat pentru un an nu spune la cât se va vinde acțiunea în ziua publicării rezultatelor.

Reper Lei pe acțiune Scenariul nefavorabil calculat de BT 0,645 Media țintelor celor opt analiști listați de OMV Petrom la 22 octombrie 2026 1,0499 Ultima cotație BVB din 27 octombrie 2026 1,3260 Ținta BT pentru 12 luni 1,464

Ținta BT este peste media celorlalte estimări publicate de companie. Scenariul nefavorabil din același raport arată că un preț calculat poate fi și mult sub cel plătit de cumpărător. Niciunul dintre aceste repere nu garantează prețul viitor.

Ce trebuie urmărit în rezultatele de joi

OMV Petrom a publicat estimarea mediană de 2,805 miliarde lei pentru rezultatul operațional ajustat din trimestrul al treilea, pe baza calculelor a șapte analiști. În trimestrul al treilea din 2025, compania raportase 1,368 miliarde lei pentru același indicator. Comparația arată așteptările pieței, nu rezultatul deja obținut în 2026.

Datele preliminare publicate de OMV Petrom pentru trimestrul al treilea arată un preț mediu al petrolului Brent de 96,99 dolari pe baril și o marjă de rafinare de 41,75 dolari pe baril. Petrolul mai scump poate ajuta unele activități ale firmei, dar nu transformă automat câștigul operațional în profit net. În primul semestru din 2026, rezultatul operațional ajustat a crescut, în timp ce profitul net a scăzut, potrivit companiei.

Cum poate proceda investitorul

Cine vrea să cumpere acțiuni folosește un cont la un broker autorizat să tranzacționeze la bursă și verifică prețul și comisionul înainte de a trimite ordinul pentru simbolul SNP.

Un ordin cu preț maxim stabilit dinainte, numit ordin-limită, împiedică o cumpărare peste acel preț. Nu împiedică însă scăderea ulterioară a acțiunii.

După publicarea raportului, investitorul poate compara rezultatul operațional efectiv cu estimarea, apoi poate verifica separat profitul net și banii generați de firmă.

Estimarea BT nu impune niciun termen sau act nou celor care dețin deja acțiuni. OMV Petrom a programat pentru 29 octombrie și o teleconferință cu investitorii.