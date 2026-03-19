Report uriaș la Joker de peste 11,55 milioane de euro la extragerile LOTO de joi

Loteria Română pune la bătaie joi, 19 martie 2026, un report colosal la Joker, de peste 11,55 milioane de euro. Nici la Loto 6/49 miza nu este de neglijat, depășind 1,59 milioane de euro, iar noile extrageri vor avea loc începând cu ora 18:35.

Miza serii reportul de la Joker

Atracția principală a extragerilor de joi este reportul de la Joker. La categoria I, suma pusă în joc se ridică la peste 58,87 milioane de lei, echivalentul a peste 11,55 milioane de euro. Cine nu și-ar dori să pună mâna pe un asemenea pot? Iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 418.000 de lei (peste 82.000 de euro).

Peste 1,59 milioane de euro la Loto 6/49

Dar nici jocul tradițional 6/49 nu trebuie ignorat. Aici, la categoria I, reportul atinge peste 8,14 milioane de lei, adică peste 1,59 milioane de euro.

O sumă considerabilă.

Jocul asociat, Noroc, vine la rândul său cu un report cumulat de peste 5 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 988.400 de euro.

Ce premii sunt la 5/40 și Super Noroc

Hai să vedem cum stau lucrurile și la celelalte jocuri. La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 170.200 de lei (peste 33.400 de euro). La Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 51.200 de lei, adică peste 10.000 de euro. Și, în final, la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 118.300 de lei (peste 23.200 de euro).

Norocoșii extragerii precedente

Duminica trecută nu a fost lipsită de câștiguri. Pe 15 martie, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 36.374 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 3 milioane de lei. La tragerea Loto 5/40, de exemplu, s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 85.137,50 de lei. Biletul norocos, e drept, a fost jucat online, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Joker s-au înregistrat trei premii de categoria a III-a, fiecare de 54.709,83 de lei. Biletele au fost jucate în agenții din Ploiești și Boldești Scăieni (județul Prahova), dar și tot pe aplicația mobilă. Un premiu de categoria a III-a s-a dat și la Noroc, în valoare de 51.916,56 de lei, biletul fiind jucat pe platforma online a Loteriei.