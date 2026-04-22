Foraj Sonde S.A. Videle, compania la care Iulian Stanciu, președintele executiv eMAG, este un acționar important, a încheiat un contract pe patru ani cu gigantul de stat Romgaz. Valoarea înțelegerii se ridică la nu mai puțin de 180,7 milioane de lei, fără TVA, o sumă care a necesitat raportare imediată la bursă.

Un acord de anvergură

Acest contract nu este unul oarecare. Potrivit unui raport curent transmis Bursei de Valori București, înțelegerea vizează servicii de operare cu instalația de foraj și echipamente conexe pentru adâncimi cuprinse între 4.000 și 4.500 de metri. Durata sa este de patru ani de la data semnării.

Importanța este dată de valoare. Suma depășește 10% din venitul total al companiei din ultimele situații financiare anuale, ceea ce, conform regulilor, îl plasează direct în categoria contractelor semnificative care trebuie anunțate public investitorilor.

Cine sunt acționarii din spatele afacerii

V-ați fi gândit că șeful celui mai mare retailer online din România este implicat și în foraj la mare adâncime? Iulian Stanciu a intrat în acționariatul Foraj Sonde Videle în octombrie 2024, iar acum deține 33% din companie prin firma sa, Inspire Asset Management.

Numai că pachetul majoritar, de 45,1%, este controlat de First All Energy Europe. Această firmă este deținută de Adrian Crețoiu, care ocupă și funcția de președinte al Consiliului de Administrație la Foraj Sonde.

Cifrele sunt clare.

Profit în creștere și alte contracte majore

Compania, fondată încă din 1983 și listată pe piața AeRO a BVB din 1996 sub simbolul FOJE, pare să aibă un parcurs excelent. În 2024, Foraj Sonde Videle a raportat o cifră de afaceri de 167 de milioane de lei, în creștere cu 19% față de anul anterior. Și profitul net a fost unul solid, de 17,6 milioane de lei.

Iar contractul cu Romgaz nu este un succes izolat, nici pe departe. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat recent. În luna februarie 2026, compania a anunțat un alt acord-cadru, de data aceasta cu Dalkia Franța, parte a grupului EDF, pentru servicii de foraj geotermal. Până la urmă, valoarea acelui acord este și mai impresionantă: aproximativ 660 de milioane de lei.