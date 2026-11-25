România a urcat în 25 de ani de la 26% la 78% din media UE la PIB-ul pe locuitor. Totuși, în 2026 a coborât pe locul 61 din 70 în clasamentul competitivității IMD. Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), spune că economiile românilor trebuie mutate spre investiții, ca firmele să aibă din ce să crească.

Petrescu își sprijină concluzia pe raportul Institutului Jacques Delors despre competitivitatea României, prezentat de fostul premier italian Enrico Letta. Documentul are 136 de pagini, în engleză, a fost scris de Andreas Eisl, cercetător al institutului, și a fost comandat de fundația Dialogue for Democracy and Development (DDD) Southeast Europe. În 2026, România a pierdut 12 locuri în clasamentul făcut de institutul elvețian IMD și a ajuns penultima dintre țările UE. Raportul pornește de la acest paradox, iar șeful ASF îl rezumă așa: „Modelul bazat pe costuri mici s-a epuizat, iar fundațiile creșterii au rămas fragile”.

De ce firmele românești găsesc greu bani

Ideea pe care Petrescu o scoate în față este că sistemul financiar trebuie să devină un motor de creștere, nu doar un factor de stabilitate. Cifrele din raport arată cât de departe e România de acest rol:

Creditul acordat firmelor și populației, adică datoria privată, e sub 40% din PIB. În Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria e aproape 70%, iar media UE e 120%. E cel mai mic nivel din Uniune.

Capitalul de risc înseamnă banii puși în firme noi în schimbul unei părți din ele. În România a fost de 0,008% din PIB în 2025, față de 0,02% în aceleași țări din regiune și 0,06% în UE. Autorii scriu că piața e „practic inexistentă”.

80% dintre românii de peste 15 ani au cont la o bancă sau la altă instituție financiară, față de 97% în UE, cel mai mic procent din Uniune.

32,6% dintre firme au capitalurile proprii sub pragul cerut de lege, iar aproape jumătate dintre ele au capital negativ. Potrivit raportului, aceste firme nu pot primi credit.

Băncile sunt stabile și bine capitalizate, notează autorii. Dau însă credite cu prudență după crizele de la sfârșitul anilor 2000 și începutul deceniului următor, iar firmele mici simt cel mai tare condițiile mai stricte.

Ce propune șeful ASF pentru bursă și pensii

Pentru piețele pe care le supraveghează ASF, Petrescu reia pașii din raport:

Pensiile private. Fondurile de pensii private au voie să pună bani în fonduri de capital privat și de capital de risc, dar investesc mai puțin decât le permite legea. Petrescu vede programul guvernamental RoBOOST ca pe „un pas în direcția bună”. Este un fond de fonduri pe care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) îl pregătește împreună cu Fondul European de Investiții.

Fondurile de pensii private au voie să pună bani în fonduri de capital privat și de capital de risc, dar investesc mai puțin decât le permite legea. Petrescu vede programul guvernamental RoBOOST ca pe „un pas în direcția bună”. Este un fond de fonduri pe care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) îl pregătește împreună cu Fondul European de Investiții. Conturi de investiții cu avantaje fiscale. Conturi în care oamenii investesc la bursă cu scutiri de taxe, după modelul Italiei; Germania și Austria pregătesc programe asemănătoare pentru copii.

Conturi în care oamenii investesc la bursă cu scutiri de taxe, după modelul Italiei; Germania și Austria pregătesc programe asemănătoare pentru copii. Mai multe acțiuni la bursă. Statul să listeze pachetele din companiile care nu sunt încă pe bursă și să pună în vânzare mai multe acțiuni la cele deja listate. Ținta din raport: valoarea firmelor listate să ajungă la 22,5% din PIB în 2030 și la 27,5% în 2035, de la 16,5% în prezent.

Statul să listeze pachetele din companiile care nu sunt încă pe bursă și să pună în vânzare mai multe acțiuni la cele deja listate. Ținta din raport: valoarea firmelor listate să ajungă la 22,5% din PIB în 2030 și la 27,5% în 2035, de la 16,5% în prezent. Obligațiuni emise de firme. O piață reală, cu emitere mai simplă, acces mai ușor la rating și mai mulți investitori instituționali.

O piață reală, cu emitere mai simplă, acces mai ușor la rating și mai mulți investitori instituționali. Educație financiară. Pentru oameni și pentru firmele mici, „nu doar ca acțiune de comunicare, ci ca o condiție ca firmele să poată fi finanțate”, scrie Petrescu.

Pentru oameni și pentru firmele mici, „nu doar ca acțiune de comunicare, ci ca o condiție ca firmele să poată fi finanțate”, scrie Petrescu. Uniunea Economiilor și Investițiilor. Proiectul UE care leagă piețele de capital ale țărilor membre, pus în practică până în 2030.

Euro în 2035 și ratingul de țară

Pe plan macroeconomic, Petrescu cere ca reducerea deficitului să se facă fără tăieri la investițiile publice. Păstrarea ratingului de țară în categoria „investment grade” e esențială, explică el, pentru că fondurile de pensii, asigurătorii și băncile nu pot ține, în multe cazuri, titluri sub acest prag. Raportul arată că S&P, Moody’s și Fitch țin România pe cea mai joasă treaptă a acestei categorii.

Pentru euro, raportul propune intrarea în mecanismul cursului de schimb ERM II în 2032 și adoptarea monedei în 2035. Raportul vrea și mai mult capital pentru BID: de la sub 1 miliard de euro acum la 2,25 miliarde în 2030 și la 3,5 miliarde în 2035. Ultimul punct al lui Petrescu e previzibilitatea legilor: „Este, probabil, cea mai ieftină reformă și cea mai des cerută de investitori”.

Ce înseamnă pentru banii tăi

Dacă ai pensie privată obligatorie, în Pilonul II, banii tăi sunt deja printre cei despre care vorbește raportul. Fondurile care îi administrează pot pune o parte în firme nelistate, prin fonduri de capital privat și de capital de risc.

Contul de investiții cu avantaje fiscale nu există încă în România. E o propunere a raportului, susținută de șeful ASF, și ar avea nevoie de o lege înainte să-l poți deschide.

Iar unul din cinci români de peste 15 ani nu are cont la o bancă sau la altă instituție financiară. Raportul cere programe de educație și de incluziune financiară, ca băncile să ajungă la toată populația.

Platou sau transformare până în 2035

Raportul descrie patru drumuri posibile pentru România până în 2035: creștere continuă, un „platou” în care stabilitatea vine cu prețul înnoirii, prăbușire și transformare. Ținta orientativă din raport e ca PIB-ul pe locuitor să ajungă la 86,5% din media UE în 2030 și la 95% în 2035.

Concluzia raportului, spune Petrescu, este că viitorul nu e predeterminat: între „platou” și „transformare” diferența o fac alegerile politice și o coaliție pro-reformă care să gândească dincolo de ciclul electoral. Pentru piața de capital, mesajul lui e scurt: „avem economiile și instrumentele, acum trebuie să le punem în mișcare”.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026

Textul semnat de Alexandru Petrescu, președintele ASF, „România, între stagnare și transformare, finanțarea economiei devine o prioritate strategică”, trimis redacției pe 24 noiembrie 2026.

Institutul Jacques Delors, „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, noiembrie 2026: paginile 12-13 (convergența și clasamentul IMD), 25-26 (ratingul), 31-33 (finanțarea economiei), 90-92 (recomandări), 123 și 132 (țintele pentru 2030 și 2035).