Acțiunile unor mari producători asiatici de cipuri au scăzut miercuri, 25 noiembrie 2026, după creșterea de marți. Pentru românii care dețin aceste acțiuni sau fonduri care investesc în ele, pierderea de preț a unei firme nu înseamnă automat o pierdere la fel de mare pentru întregul fond.

SK Hynix, producător de cipuri de memorie, a pierdut 11,05%, iar Samsung Electronics 9,87%. În Taiwan, acțiunea TSMC, companie care produce cipuri pentru Nvidia, a închis cu 3,6% mai jos. Scăderile au venit după ce Nvidia, condusă de Jensen Huang, pierduse 5,86% la bursa americană în ziua precedentă.

Cât au scăzut bursele după creșterea de marți

Indicele bursei din Coreea de Sud, KOSPI, a închis miercuri la 4.697,51 de puncte, în scădere cu 6,16%, după un avans de 6,32% marți. În Japonia, Nikkei 225 a închis la 57.011,62 de puncte, cu 2,78% mai jos, după ce marți crescuse cu 3,91%.

În Taiwan, datele bursei arată o coborâre a indicelui TAIEX de la 40.122,35 de puncte marți la 38.195,43 miercuri. Creșterea de marți fusese de 8,99%, iar scăderea de miercuri, de aproximativ 4,8%. În timpul ședinței, indicele ajunsese să piardă până la 8,6%, dar aceasta nu a fost pierderea de la închidere.

Producătorii de cipuri nu au pierdut la fel

Comparația dintre cele două zile arată cât de diferit s-au mișcat acțiunile, chiar și în același sector:

SK Hynix a crescut cu 8,6% marți și a scăzut cu 11,05% miercuri.

Samsung Electronics a crescut cu 8,2% marți și a scăzut cu 9,87% miercuri.

TSMC a crescut cu aproape 10% marți și a închis miercuri cu 3,6% mai jos, după ce pierderea din timpul zilei ajunsese la 9,4%.

Advantest, producător japonez de echipamente pentru testarea cipurilor, a crescut cu 13% marți și a scăzut cu 14,3% miercuri.

Pe piața americană, Nvidia a închis luni, 23 noiembrie, la 165,05 dolari pe acțiune, după o creștere de 31,48%. Marți a coborât cu 5,86%, la 155,38 dolari. În aceeași zi, indicele american al producătorilor de semiconductori a pierdut 7,88%, iar indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,5%.

De ce scăderea unei acțiuni nu este pierderea întregului fond

Un exemplu de fond care deține aceste firme este iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, oferit de BlackRock. În fișa portofoliului la 31 octombrie 2026, TSMC reprezenta 8,02% din fond, Nvidia 7,62%, iar SK Hynix 4,81%. Aceste procente arată cât din banii fondului erau plasați în fiecare firmă la acea dată, nu cât a pierdut fondul pe 25 noiembrie.

Aceeași fișă indica investiții de 15,59% în Taiwan, 7,05% în Japonia și 5,25% în Coreea de Sud. Samsung, Advantest și Tokyo Electron nu figurau între primele zece dețineri afișate; asta nu înseamnă că lipseau din întregul portofoliu. Fondul este domiciliat în Irlanda și listat la bursele din Londra, Amsterdam și Frankfurt, dar deținerile lui se pot schimba după data fișei.

Valoarea unei investiții în fond depinde de toate deținerile sale și de ponderea fiecăreia, nu doar de acțiunea care a avut cea mai mare scădere miercuri. Pentru a stabili pierderea fondului în acea zi este necesară valoarea lui de tranzacționare, nu doar variația acțiunilor din portofoliu.