Care sunt beneficiile mai puțin obișnuite în cadrul companiilor

În contextul unor beneficii ca, asistență financiară pentru adopția unui copil, contribuții la plata pensiei pilonul 3, buget pentru achiziția echipamentelor sportive, consiliere financiară dacă vrei să faci investiții sau să-ți optimizezi cheltuielile – sunt doar câteva beneficii pe care le au angajații Adobe, inclusiv în România. Și pe care aceștia le folosesc, ajungând astfel în topurile de profil printre cei mai fericiți angajați din întreaga lume. Pentru că în 2022 locul de muncă nu trebuie să fie o corvoadă, ci o sursă de satisfacție, atât pe plan profesional, cât și personal.

În prezent, când vine vorba despre satisfacția la locul de muncă, salariul, desi factor important, nu mai este de mult timp suficient pentru motivarea angajaților. În cultura organizațională a celor mai apreciate companii, politicile de wellbeing câștigă tot mai mult teren, având un rol extrem de important. Motivarea și retenția angajaților depind tot mai mult de beneficiile extrasalariale, de accesarea diferitelor programe de dezvoltare personală și profesională, de mediul de lucru și, foarte important, de o balanță echilibrată între viața personală și profesională.

În opinia sa, „Măsurăm constant gradul de satisfacție al angajaților pentru a înțelege provocările cu care se confruntă și pentru a veni în întâmpinarea aceastora cu soluții eficiente. Actualizăm constant pachetul de beneficii extrasalariale în funcție de context și de nevoile în schimbare. De exemplu, în pandemie, am gândit ca beneficiu un număr suplimentar de zile libere, anual, la nivelul întregii companii. Am acordat 20 de zile de concediu plătit în fiecare an pentru angajați afectați în mod direct de COVID-19 și programe de lucru flexible” spune Cris Radu, Site Leader Adobe România și VP of Engineering Digital Experience.

De asemenea, pe lângă salariile competitive, angajații Adobe România primesc un pachet performant de beneficii financiare, precum acțiuni tranzacționabile pe bursă, dar și non-financiare, ce includ asigurări medicale, decont pentru echipamente sportive și chiar pentru biroul de acasă. În plus, grija față de angajați se extinde și către arii dincolo de confortul fizic, către echilibrul emoțional. Toți angajații beneficiază de un program prin care pot folosi serviciile unui psiholog, iar în cadrul acestui program pot apela gratuit și la serviciile unui consultant financiar.

Ce beneficii extrasalariale au angajații Adobe

Beneficii de sănătate, cum ar fi asigurare privată de sănătate, inclusiv dentară, atât pentru angajații Adobe cât și pentru familia acestora.

Beneficii centrate pe wellbeing, EAP Employee Assistance Program. Programul prin care angajații Adobe pot accesa gratuit serviciile unui psihoterapeut, dar si servicii de consultanță legală sau financiară.

Wellbeing reimbursement, respectiv beneficiul prin care angajații Adobe pot deconta contravaloarea echipamentelor sportive sau pot plăti abonamente la sala de sport.

Headspace. Angajații Adobe au acces gratuit la toate cursurile și sesiunile de meditație disponibile pe Headspace.

LifeDojo. Acces la aplicația prin care angajații pot dobândi obiceiuri sănătoase. Aceștia își pot seta diverse obiective, fie de fitness, nutriție, stres și wellbeing și vor fi ghidați de traineri specializati, prin sesiuni live, pe fiecare activitate în parte.

Beneficii financiare

-Annual Incentive Plan. Programul prin care angajații sunt recompensați financiar pentru performanța lor la fiecare final de an.

-RSU – Restricted Stock Unit – Este un program prin care inginerii software sunt recompensați cu acțiuni Adobe pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an. Aceste acțiuni sunt primite ca bonus, urmând să fie acordate angajatului de-a lungul unei perioade de 4 ani. De asemenea, aceste acțiuni sunt 2rimate de catre ingineri și ca bonus la angajare.

-ESPP – Employee Stock Purchase Program – Este un program prin care toți angajații pot aloca un anumit procent din salariul brut (pana la 25%) pentru a achiziționa acțiuni Adobe la un preț preferențial față de cel listat pe piață (cu 15% mai mic). Astfel, angajații pornesc din start cu un “profit”. În plus, aceștia cumuleaza profit și din aprecierea acțiunilor Adobe care au crescut cu 360% în ultimii 5 ani.

-Pensie privată pilon 3. Adobe România contribuie, în limita unui plafon lunar, la pensia privată pilon 3 a angajaților.

-Employee referral program. Programul prin care angajații sunt recompensați dacă recomandă specialiști ce urmează să fie angajați și să lucreze în cadrul companiei.

-Matching gift program. Adobe dublează suma donată către o organizație (ONG) de către un angajat până la 5.000 EUR pe an.

Zile libere

-Concediu în caz de deces în familie – 20 zile pe an de concediu în caz de dezastre naturale, epidemii etc – 20 zile pe an.

-Zilele libere naționale care cad în zile de weekend sunt recuperate în zilele de vineri sau luni adiacente acelui weekend.

-Zile libere plătite, pentru un plus de echilibru – 20 de zile libere plătite, pe lângă concediul anual legal, acordate pe perioada pandemiei pentru a susține echilibrul muncă-viață personală.

Alte beneficii și suport pentru angajați

-Adoption assistance. Programul care susține familiile care adoptă un copil, oferindu-le sprijin financiar în cuantum de $25.000/ copil.

-Employee Software Program. Programul prin care angajații pot achiziționa produse Adobe la preț redus.

În contextul sentimentului de angajat fericit, luând în considerare feedback-ul angajaților cu privire la satisfacția resimțită la locul de muncă, Adobe a fost desemnată compania cu cei mai fericiți angajați în 2021, potrivit unui raport Comparably. Clasamentul anual ia în considerare 70.000 de companii americane și identifică organizația în care angajații sunt cei mai mulțumiți de aspectele legate de locul de muncă, nivel salarial și beneficii extrasalariale

În cadrul aceluiași raport Comparably, cei mai mulți angajați consideră că Adobe oferă oportunități unice din punct de vedere salarizare și beneficii extrasalariale și ar recomanda Adobe ca loc de muncă familiei și prietenilor.