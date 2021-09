Cat de simplu este sa-ti deschizi o afacere in industria HoReCa?

Deschiderea unei afaceri nu este niciodata simpla, insa cu o documentatie atenta si un plan bine stabilit demersul tau este unul mult mai rapid si facil. De aceea este bine sa apelezi intotdeauna la ajutorul unor persoane specializate, inca de cand suntem in punctul de a schita planul.

Inca din punctul in care am inceput sa schitam planul, avem nevoie de persoane specializate, care sa respecte normele si prevederile legale privind proiectarea unei locatii, fie ea bar, pub, restaurant, hotel sau cafenea. Daca crezi ca poti face totul de unul singur deja iti ingreunezi procesul , riscand pe parcurs sa faci greseli care te vor costa mai tarziu. Un arhitect iti va fii de un real ajutor in proiectarea planurilor si te va indruma intodeauna sa iei cele mai bune decizii atunci cand vine vorba de respectarea prevederilor legale.

In ceea ce priveste design-ul locatiei, aici lucrurile se mai simplifica si, daca vrei ca spatiul sa capete tusa ta personala, il poti amenaja si decora chiar tu, insa ajutorul unui designer, fie el doar cu cateva sfaturi, este intodeauna binevenit. Daca mergi pe ideea unui restaurant cu specific sau vrei sa ai ceva nou si inovator in bransa, atunci designerul este omul de care ai nevoie. El va stii intotdeauna ce culori sa combine si ce stil se potriveste locatiei tale.

Daca am stabilit deja cum va arata locatia si am schitat planul, mai ramane sa punem la punct si detaliile din spatele usilor, departe de privirile clientilor, acolo unde bucatarul desavarseste gusturile si anume bucataria. Aici lucrurile sunt mult mai complicate decat par, pentru ca trebuie sa respecti toate normele de igiena, sa ai spatii bine delimitate si conditii optime de pastrare a alimentelor si preparatelor. Aceste reguli se aplica oricarei bucatarii, indiferent de specificul sau tipul locatiei, si trebuie sa existe in primul rand sase zone in bucatarie, perfect delimitate si utilate corespunzator:

1. Zona de receptie a marfii

2. Zona de depozitare a alimentelor (sau zona rece)

3. Zona de preparare ( unde se prelucreaza alimentele inainte de a fii gatite)

4. Zona de gatit (denumita si zona calda)

5. Zona de servire

6. Zona de spalare

Dotarea fiecarei zone a bucatariei tale sa fim sinceri nu va fii una cu costuri reduse, insa un echipament bun, care sa-ti fie de folos timp indelungat, nu-l vei gasii niciodata la sectiunea chilipiruri. Daca e asa, mai gandeste-te daca se merita sa cumperi un astfel de produs. Pretul vine intotdeauna pe masura calitatii produsului.

Pentru o investitie sigura si profitabila in timp, asigura-te ca faci alegerile corecte. Documenteaza-te riguros sau daca vrei sa alegi calea cea mai sigura si usoara, consulta un profesionist care are raspuns la toate intrebarile tale. Noi cei de la Lancom suntem alaturi de tine cu sfaturi si solutii pentru afacerea ta. Pe langa o echipa de profesionisti, gata sa vina in ajutorul tau cu sfaturi utile, oferim si echipamente de calitate, pliate pe nevoile oricarei afaceri, asa ca, hai sa vedem cum putem pune pe picioare afacerea visurilor tale!