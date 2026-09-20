Planul pentru exporturile de oi și capre a fost aprobat de Comisia Europeană. Reluarea livrărilor cere alte decizii

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre, care include administrarea diferențiată a 1,3 milioane de vaccinuri gratuite, însă reluarea livrărilor necesită decizii suplimentare, potrivit ANSVSA.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a explicat sâmbătă că aprobarea reprezintă primul pas necesar pentru reluarea comerțului internațional în acest sector.

„Continuăm demersurile diplomatice pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor de ovine și caprine, iar ANSVSA trebuie să implementeze într-un mod profesionist Planul de Acțiune”, a scris ministrul pe Facebook.

Vaccinarea diferențiată protejează exporturile de carcase și lactate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis planul Comisiei Europene la 11 septembrie. Vaccinurile prevăzute în document au fost obținute cu titlu gratuit de la instituția europeană.

Schema completă de imunizare se aplică exclusiv în cele două județe din Dobrogea. Această delimitare permite protejarea exporturilor de carcase și produse din lapte, pe care soluția aprobată nu le afectează, conform comunicării autorității.

În discuția purtată vineri prin videoconferință cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, ministrul a susținut adaptarea regulilor europene pentru a permite exportul animalelor vaccinate.

El a prezentat măsurile adoptate de România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și le-a mulțumit experților Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni.

Șase țări au semnat tratate pentru comerțul în condiții de vaccinare completă

Concomitent cu aprobarea planului, autoritatea veterinară a asigurat, prin semnarea unor tratate internaționale, accesul la șase piețe terțe, adică din afara Uniunii Europene, pentru exporturi în condiții de vaccinare în schemă completă. Țările semnatare sunt:

Arabia Saudită;

Iordania;

Maroc;

Tunisia;

Israel;

Libia.

Blocarea comerțului a fost una dintre nemulțumirile oierilor care au protestat marți în Piața Victoriei. Aceștia au contestat și gestionarea focarelor de pestă sau variolă ovină, precum și măsurile care duc la sacrificarea animalelor. Interdicția exporturilor de oi și capre a fost impusă din cauza pestei micilor rumegătoare.

Alte șapte acorduri similare se află în negociere avansată. Autoritatea veterinară le leagă de extinderea piețelor de desfacere odată cu activarea noului statut epidemiologic al României, adică a situației recunoscute privind bolile animalelor.