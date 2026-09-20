Lidl și Einride introduc în Germania un camion fără cabină pentru transport comercial pe drumuri publice

Einride și Lidl au introdus în operațiunile comerciale zilnice din Germania primul camion autonom fără cabină, de nivel SAE 4, care circulă pe drumuri publice, potrivit Go4IT. Vehiculul transportă mărfuri fără șofer uman sau operator de siguranță la bord.

Traseul leagă un depozit, un centru de distribuție Lidl și un magazin deschis al rețelei. Transportul intră astfel în aprovizionarea curentă a retailerului. Oficialii Lidl consideră esențială testarea în fluxul logistic real către consumatori, dincolo de proiectele-pilot izolate.

Implementarea urmărește trei obiective pentru rețeaua de magazine:

Atenuarea efectelor deficitului cronic de șoferi profesioniști.

Fluidizarea circulației stocurilor.

Creșterea capacității rețelei de a menține aprovizionarea în fața perturbărilor.

Thomas Dangelmayer, șeful departamentului de logistică operațională la Lidl în Germania, a explicat că eficiența bazată pe tehnologie inteligentă susține aprovizionarea continuă. În opinia sa, demersul asigură livrarea produselor „la locul la momentul potrivit și la calitatea potrivită”.

Autorizația germană deschide calea extinderii pentru Einride

Proiectul a primit aprobarea Autorității Federale Germane pentru Transporturi Rutiere (KBA), prima autorizație acordată în Germania acestui tip de vehicul. Tehnologia a parcurs un proces amplu de validare pentru respectarea cerințelor germane de siguranță rutieră, care a confirmat funcționarea fiabilă și sigură în traficul obișnuit.

„Exigența autorităților germane confirmă maturitatea sistemului”, a declarat Roozbeh Charli, director executiv al Einride. Acesta consideră că aprobarea obținută oferă companiei baza necesară pentru extindere.

Pentru conducerea companiei de tehnologie pentru transport de marfă, Germania este un teren de testare decisiv pentru logistica fără șofer, fiind cea mai mare piață europeană de transport rutier.

Oficialii guvernamentali germani au indicat inițiativa drept un model care leagă modernizarea lanțurilor de aprovizionare și competitivitatea economică regională de respectarea unui cadru strict de reglementare. Aprobarea constituie un precedent pentru transportul de marfă fără șofer pe autostrăzile Europei.

Lidl pregătește extinderea către rute cu mai multe opriri

Retailerul, parte a Grupului Schwarz, vizează extinderea treptată a operațiunilor autonome către trasee care includ mai multe opriri.

Discuțiile privind noi implementări includ și alte entități din grup.