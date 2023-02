Cele mai recente tratamente împotriva căderii părului

Ouronyx arată mai mult ca o galerie decât o clinică de frumusețe. Piatra italiană acoperă interiorul de 8.500 de metri pătrați, lucrări ale artistului britanic Dominic Harris atârnă pe pereți, iar personalul care mânuiește iPad-ul conduce clienții în sălile de tratament subterane. Unde mai bine să abordăm problema păroasă a căderii părului la femei?

În ciuda faptului că se crede că 50% dintre femei suferă de căderea părului cu cel puțin o ocazie în timpul vieții, tratamentele pentru rărirea părului s-au concentrat istoric pe bărbați. Acest lucru a început să se schimbe, pe măsură ce conversațiile despre schimbările hormonale în pubertate și în timpul menopauzei ne-au lărgit înțelegerea despre afecțiune și, odată cu aceasta, o creștere a opțiunilor de tratament disponibile pentru femei. Printre jucătorii cheie se numără o serie de companii de biotehnologie: We Are Paradoxx este premiat pentru Growth Advanced Scalp Serum – despre care rezultatele unui studiu independent de utilizatori sugerează că poate îmbunătăți grosimea cu până la 75% și poate duce la o creștere de 47% mai multe fire de păr noi – în timp ce marca de știință curată The Nue Co a lansat Supa_Thick Topical Scalp Supplement. Acesta din urmă susține că crește sănătatea părului, echilibrând microbiomul scalpului.

O mare parte din identitatea mea este legată de părul meu. Când am observat că cade, am fost devastat”

Cauzele căderii părului sunt la fel de variate ca și opțiunile de tratament. Ar putea fi căderea părului cu model feminin, foarte adesea din cauza geneticii; modificări hormonale care apar înainte sau după sarcină; sau afecțiuni ale pielii, cum ar fi psoriazisul. Alegerile de stil pot fi, de asemenea, un factor: Dr. Sharon Wong, un dermatolog care este specializat în căderea părului, a condus anterior un cabinet în Hackney și a văzut o cantitate uriașă de alopecie de tracțiune (cauzată de căldură, împletituri, țesături, substanțe chimice și tragerea de rădăcina părului). ) la clienții ei afro-caraibieni. Dacă este oprită suficient de devreme, spune ea, alopecia de tracțiune poate fi inversată, dar în cazuri mai avansate ar putea fi ajutată de antiinflamatoare și medicamente topice.

„Încă de la o vârstă fragedă, părul meu a fost supus nenumăratelor stiluri, de la cele „protectoare”, cum ar fi cornrows și împletitură – care sunt inerente culturii mele – până la relaxante și țesături, dintre care multe au dus la traume la nivelul scalpului meu”, spune Judy. Koloko, fost agent de modă și antreprenor în îngrijirea părului negru. „A trebuit să regândesc complet felul în care am avut grijă de părul meu și să mă concentrez pe noi metode care să-mi trateze scalpul.” Răspunsul ei este The Steam Bar, un nou concept de frumusețe lansat în 2023 și care se va concentra pe îngrijirea părului afro și texturat. „Aburirea a fost și este o parte integrantă a acestui lucru, deoarece ajută la stimularea și hrănirea scalpului pentru a sprijini creșterea sănătoasă a părului.”

Șapte produse de păr eroi

Șampon Virtue Flourish pentru păr subțire, 40 GBP pentru 240 ml

Kérastase Specifique Cure Anti-Chute Treatment, 52,50 GBP pentru 10 aplicații

Nue Co Supa_Supliment topic pentru scalp gros, 35 GBP pentru 100 ml

Fiole anti-căderea părului cu densitate reînnoită, 56 GBP pentru 14

Picături Philip Kingsley pentru conservarea densității pentru scalp, 45 GBP pentru 85 ml

Paradoxx Growth Advanced Scalp Serum, 30 GBP pentru 50 ml

Sisley Hair Rituel By Sisley Ser revitalizant fortifiant pentru scalp, 160 GBP pentru 60 ml, allbeauty.com

Alte evoluții în ceea ce privește căderea părului variază de la proceduri medicale la „ajustări” neinvazive, dintre care cea mai recentă – tehnologia de microgrefă autologă (AMT) – este acum disponibilă la Ouronyx. Tratamentul de 45 de minute presupune prelevarea unor grefe mici de piele de pe linia părului, extragerea celulelor stem ale foliculilor și injectarea lor înapoi în scalp, unde părul se rărește. AMT (2.850 GBP pe sesiune) nu poate stimula creșterea acolo unde nu există, dar poate îngroșa părul cu până la 40%. Ouronyx recomandă un tratament de completare la fiecare 18 luni.

AMT oferit la Ouronyx este doar o opțiune disponibilă alături de procedurile la modă, dar de moda, cum ar fi PRP, nebunia injectabilă cunoscută sub numele de „tratamentul cu vampir”, în care trombocitele proprii ale pacientului sunt injectate în scalp. „Atât de mult din identitatea mea este legată de părul meu”, spune Caroline, un capitalist de risc la începutul lui 50 de ani. „A fost întotdeauna lung și abundent. Când am ajuns în perimenopauză, am observat că cade. Am început să-mi văd scalpul strălucind prin păr dacă eram în lumină puternică și am observat că despărțirea mea devine din ce în ce mai largă. La început am crezut că este pentru că foloseam prea multe produse, vopsele de păr și uscătoare fierbinți și că părul meu nu se descurcă. Am fost devastat.” Caroline a căutat AMT după ce a descoperit că șampoanele de îngroșare și un aport nesfârșit de suplimente nu au făcut nicio diferență vizibilă. La șase luni după tratament, ea a observat o îmbunătățire enormă: „Nu este de două ori mai gros sau ceva radical, dar cu siguranță a revenit la starea anterioară. Voi continua cu reîncărcările.”

La fel ca Caroline, multe femei suferă căderea părului după menopauză, unde o scădere a estrogenului le face vulnerabile la androgeni precum dihidrotestosteronul (DHT), ale căror niveluri ridicate pot determina micșorarea foliculilor de păr. (DHT este, de asemenea, o cauză majoră a căderii părului la modelul masculin; diferența este că femeile au tendința de a experimenta mai degrabă rărire decât chelie completă.) Make-up artist Violette Serrat, care spune că a pierdut aproximativ 50% din păr în timpul sarcinii și postpartum, jură pe suplimentele de păr Nutrafol, care se concentrează pe stres, hormoni, metabolism, îmbătrânire, nutriție și stil de viață.

Dr. Sharon Wong, care are acum o clinică pe strada Harley din Londra, consideră că este posibil să se oprească căderea părului prin aplicarea prescrisă de minoxidil, un medicament topic care ajută la creșterea dimensiunii foliculilor de păr prin circulația sângelui și pe care îl puteți cumpăra, de asemenea. la o rezistență mai scăzută la ghișeu în produse precum Regaine. Wong recomandă să-l folosiți peste noapte – și rețineți că este un tratament pe care trebuie să îl utilizați pe termen lung. „Aplicați-l direct pe scalp timp de cel puțin șase luni înainte de a se observa orice beneficiu.” La fel, ea avertizează: „Dacă te oprești, vei pierde efectele pe care le-ai fi câștigat”. Ea prescrie, de asemenea, spironolactonă, un anti-androgen folosit în mod tradițional pentru a trata hipertensiunea arterială: „Ajută la opunerea testosteronului din foliculii de păr”. (Deosebit de util pentru femeile care suferă de căderea părului în timpul menopauzei.)

Dacă îți place ca tratamentele tale să arate și să miros ca produse de înfrumusețare, mărcile mainstream se înfățișează și ele: șampoanele tricologice de la Philip Kingsley și Virtue promit ambele șuvițe mai puternice și mai abundente, la fel ca și tratamentele de redensificare a părului, cum ar fi Renewed Density Anti-Hair de la Beauty Pie. Fiole de pierdere și Tratamentul anti-chute Specifique Cure de la Kérastase. Cei care caută un tratament pe bază de scalp pot încerca Serul Fortificant Revitalizant Sisley, care poate fi aplicat în timpul unui masaj al capului.

Chiar și cu tratamentele online, rezultatele pot fi extrem de variate. „Este un subiect incredibil de emoționant”, spune Wong, care consideră că impactul psihologic al căderii părului feminin este extrem de subestimat. Când doar intervenția chirurgicală poate restabili părul, Wong își trimite clienții la doctorul Greg Williams de la Farjo Hair Institute din Londra, care oferă transplanturi bărbaților și femeilor. „Marketingul pentru căderea părului se adresează mult mai mult bărbaților”, spune Wong. „Dar un transplant de păr bun poate fi la fel de eficient pentru femei.”

Există, de asemenea, noi studii încurajatoare pentru tratamentul alopeciei folosind medicamentul pentru artrită baricitinib. Speranța este ca tratamentele pentru căderea părului – bărbați sau femei – să devină mai ușor de gestionat, mai eficiente și mai asemănătoare cu tipul de tratamente de îngrijire „de întreținere” efectuate, de exemplu, în cabinetul unui dermatolog. „Conversația despre căderea părului ar trebui să fie deschisă”, spune Judy Koloko. „Nu sunt singurul care vede nevoia de produse premium cu ingrediente de calitate susținute de știință pentru a avea grijă de coroana mea.”

Sursa – www.ft.com