Cum pot primi bani înapoi de la escroci, victimele fraudei cu plata push?

” Am plătit rapid o factură pe care constructorii mi-au trimis-o prin e-mail cu câteva săptămâni în urmă. Totul a fost în regulă până când am primit o a doua factură pentru o sumă diferită și cu detalii bancare diferite. După ce am vorbit cu contractanții, s-a dovedit că prima factură a fost frauduloasă, trimisă de escroci, iar acum sunt potențial din buzunarul de sute de mii de lire sterline. Banca spune că s-ar putea să nu poată face nimic, deoarece am trimis fondurile. Pot să fac ceva?, întreabă o victimă.

Mike LaCorte, directorul executiv al agenției de investigații private și informații Conflict International, spune că ar trebui să vă mângâiați din faptul că sunteți departe de a fi singur: ați căzut victima a ceea ce se numește fraudă cu plata push autorizată (APP), ceea ce arată cifrele oficiale, este în creștere semnificativă. Majoritatea băncilor au echipe dedicate pentru a oferi sprijin victimelor fraudei cu plata push, în timp ce regulile de rambursare vor fi, de asemenea, modificate pentru a facilita recuperarea banilor.

Pe termen imediat, va trebui să vă convingeți banca să vă ajute. Dacă ați trimis banii într-un cont cu sediul în Regatul Unit, banca dvs. va avea o facilitate care îi poate permite să recheme parțial sau integral plata. De obicei, fraudatorii dispersează rapid banii prin diferite conturi diferite, dar, cu condiția ca acestea să fie, de asemenea, cu sediul în Marea Britanie, banca poate fi în continuare capabilă să recheme banii.

Conturile multiple înseamnă că echipa de fraudă a băncii trebuie să investească mai mult timp în investigare, așa că ar putea fi doar reticente în a acționa. În egală măsură, având în vedere că frauda APP vă impune să efectuați singur o plată, este posibil ca banca să nu fie convinsă că ați fost de fapt fraudat.

A demonstra băncii că sunteți o victimă sau a sugera că a fost neglijent ar trebui să o stimuleze la acțiune. Pentru a face acest lucru, va trebui să construiți un caz, cu o cronologie clară a evenimentelor și toată corespondența cu contractantul și fraudatorul. Asigurați-vă că notați adresele de e-mail care v-au contactat: dacă adresa contractantului a fost „falsificată” – sau falsificată – acest lucru nu va face decât să vă întărească revendicarea. De asemenea, notați orice apel telefonic pe care l-ați primit de la bancă (sau orice persoană care pretinde că este de la „bancă”).

Spui că lucrările tale sunt extinse, așa că următorul pas este să încasezi toate facturile pentru orice depozite sau plăți efectuate în rate. Dacă ați plătit în mod regulat și această tranșă a fost devreme – și se pare că a fost prematură cu două săptămâni – sistemul de monitorizare al băncii ar fi putut observa acest lucru. De asemenea, orice modificare a sumei obișnuite ar fi trebuit să fie semnalată intern.

Dacă plățile nu au fost în rate obișnuite sau egale, banca ar fi putut observa o modificare a detaliilor beneficiarului. Și dacă aceasta a fost o plată unică, banca ar fi putut solicita a doua confirmare, având în vedere suma implicată. Luați acest detaliu la poliție și obțineți un număr de referință al infracțiunii. Prezentarea acestor dovezi și a tuturor dovezilor dvs. băncii – asigurându-vă că le trimiteți echipei de fraudă și managerului băncii – ar trebui să ducă la acțiune.

Este important să păstrați toate răspunsurile și corespondența de la bancă, pentru că dacă tot nu aveți noroc, vă puteți escalada reclamația la ombudsmanul financiar. Înțeleg că există un număr întârziat de reclamații, dar dacă ați urmat pașii evidențiați, acest lucru ar putea asigura despăgubiri financiare pe termen lung.

Cum pot aborda subiectul banilor cu părinții mei?

Sunt un bărbat căsătorit de 46 de ani și până astăzi, în afară de a vorbi și de a primi bani de buzunar lunar în copilărie, nu am discutat niciodată corect despre bani, avere sau vreo moștenire cu părinții mei, care acum au 71 și 73 de ani. Sunt necăjită de soția mea să vorbesc cu ei, deoarece este în interesul propriei mele familii tinere și al viitorului lor. Cum pot începe chiar conversația? Ar trebui să implic un planificator financiar? Sunt lipsit de respect față de părinții mei?

Jade Rose, planificator de avere la Kingswood, o firmă de administrare a averilor și a investițiilor, spune că este înrădăcinat din punct de vedere cultural în noi să detestăm să vorbim despre bani – este considerat nepoliticos sau nepoliticos. Fără cunoștințe financiare adecvate în curriculum, nu este de mirare că mulți oameni simt acest lucru.

Cu toate acestea, aceste conversații sunt importante, deoarece pot apărea diverse consecințe ca urmare a nediscutării despre finanțele familiei. Acestea variază de la incomod, cum ar fi administrarea neîndemânatică și întârzierea distribuției activelor, până la frustrant, inclusiv plata mai multor impozite pe moștenire decât este necesar, până la de-a dreptul devastatoare – cum ar fi pierderea locuinței familiei sau aflarea că nu a mai rămas nimic dintr-o moștenire la toate.

Odată cu creșterea atât a speranței de viață, cât și a incapacității legate de vârstă, copiii părinților ale căror dispoziții de pensionare nu asigură standardul de trai necesar sau nu suportă costurile potențialelor taxe pentru casele de îngrijire, pot descoperi că trebuie să își asume responsabilitatea financiară. Planificarea din timp a finanțelor familiei poate asigura că părinții noștri sunt îngrijiți în anii lor în vârstă, cu acțiune și demnitate.

Abordarea conversației nu este doar scăderea numerelor și o întrebare despre cine primește ce moștenire; este o oportunitate de a ne înțelege mai bine. Începând cu subiecte neinvazive, de ansamblu, cum ar fi modul în care părinții își propun să-și petreacă pensionarea sau dacă intenționează să-și reducă dimensiunea, este o modalitate excelentă de a-și evalua peisajul financiar în timp ce află mai multe despre planurile lor de viitor.

Subliniind catalizatorul conversației – pentru a proteja interesele propriei tinere familii – vă puteți implica părinții în a-i învăța copiilor obiceiuri financiare bune pentru viitor, care este fundamentul bunăstării generaționale.

Arătați respect reciproc prin împărtășirea informațiilor despre propria planificare financiară și căutați îndrumarea lor, dacă este cazul. Dacă încă nu sunteți sigur cum să începeți conversația, există diverse forumuri online și grupuri de asistență, cum ar fi Serviciul de bani și pensii, unde este disponibil asistența de la egal la egal. Când conversați, asigurați-vă că țineți cont de detaliile și dorințele importante.

Un planificator financiar va consilia cu privire la complexitatea planificării imobiliare și va pune în aplicare strategii. Cu toate acestea, calitatea sfatului este la fel de bună ca și informațiile furnizate. Comunicarea sinceră și deschisă cu părinții noștri este principala cale pentru planificarea de succes.

Dacă este cu adevărat dificil pentru părinți să vorbească cu copiii lor despre finanțele lor, să-i pună pe aceștia să vorbească în privat cu un planificator financiar este o modalitate de a vă asigura că există încă prevederi.

