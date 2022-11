Afla care sunt cele mai populare tipuri de pardoseli pe care le ai la dispozitie!

Atunci cand amenajele orice fel de spatiu, fie propria casa, fie un deposit sau un magazine, trebuie sa pornesti de la alegerea unei pardoseli de calitate, care sa se potriveasca spatiului respectiv.

Rezistenta in timp a pardoselii te va scuti de cheltuieli de intretinere, dar si de eventuale reparatii pe parcursul timpului. Cunoscand tipurile de pardoseala pe care le ai la dispozitie, vei putea face alegerea ideala spatiului tau! Din randurile de mai jos vei afla daca este indicat sa te folosesti de pardoseli epoxidice, din beton sau decorative!

Pardoseli epoxidice

Fiind obtinute din substante chimice ale caror stare de agregare este in forma lichida, aceste pardoseli erau obisnuite in halele industriale, in medii sterile sau in spatii comerciale. Cu toate acestea, astazi reprezinta o optiune aleasa si pentru locuinte, datorita aspectului deosebit. In plus, acestea pot fi personalizate cu usurinta exact dupa gusturile tale! Daca doresti o podea lucioasa sau cu un anumit model, te vei putea bucura cu usurinta de aceasta!

Pardoseli poliuretanice

In ceea ce priveste pardoselile poliuretanice, trebuie sa stii ca acestea se aplica, la fel ca in cazul pardoselilor epoxidce, sub forma lichida. Densitatea acestora poate varia, asadar vei descoperi ca acestea pot avea proprietati elastic sau rigide. Acestea se disting de cele epoxidice prin stabilitate, durata de viata si rezistenta. In plus, acestea au o mai mare suportabilitate la umiditate si din acest motiv necesita mai mult timp pentru a se intari atunci cand sunt aplicate. Cu ajutorul unei pardoseli poliuretanice vei avea avantajul intretinerii cu usurinta si vei putea alege o gama variata de culori!

Pardoseli cu cuart

Cuartul se aplica in general pe pardoselile din beton, avand rezistenta la umiditate, la sarcini mecanice si in acelasi timp oferindu-le un plus de valoare estetica. In bucatarie se pot intampla adesea mici accidente, de la varsarea unei cesti de cafea fierbinti si pana la alimente uleioase. Grasimile si umezeala sunt alunecoase pe suprafetele necorespunzatoare, dar acest tip de pardoseala este antiderapanta. Montajul trebuie lasat in mana unor specialisti cu experienta care vor aplica pardoseala intr-un mod calitativ si in scurt timp, iar tu te vei putea bucura de frumusetea si perfectiunea acesteia!

Pardoseli decorative

Fiind create in special pentru spatiile de relaxare sau pentru cele in care se realizeaza activitati recreative, acestea se remarca in primul rand printr-un design deosebit, dar si printr-o rezistenta ridicata la traficul intens. Poti alege dintr-o gama variata de modele pe cel care se potriveste cel mai bine spatiului tau, lasand in mana unor experti montarea acestora, pentru ca apoi sa te poti bucura alaturi de cei dragi de spatiul tau !

Pardoseli elicopterizate de beton

Avand un aspect industrial, aceste pardoseli se pot aplica fie in depozite, fie in magazine au garaje. Avantajul acestora este reprezentat de o intretinere usoara si de o rezistenta deosebita in timp, de un montaj simplu si rapid, dar si de rezistenta acestora la stresul mecanic! In plus, ai posibilitatea de a alege dintr-o gama variata de culori!

Accesand site-ul PardoseliIndustriale.ro poti afla informatii despre toate tipurile de pardoseli pe care le ai la dispozitie si poti face alegerea ideala pentru spatiul tau! Astfel vei sti daca ar trebui sa investesti in padoseli poliuretanice, epoxidice sau decorative! Ia in calcul in primul rand destinatia spatiului, dar si gusturile tale si alege dintr-o gama variata de culori si modele! In privinta aplicatii, bazeaza-te pe specialisti pentru ca apoi sa te bucuri de perfectiunea si durabilitatea pardoselii tale! Ia in calcul avantajele tipurilor de pardoseli mentionate mai sus si alege exact ceea ce se potriveste spatiului careia aceasta ii este destinata!

