Centrele de date care susțin infrastructura pentru inteligența artificială au devenit un subiect major în campania pentru alegerile americane de la jumătatea mandatului din 2026. Peste 300 de localități au suspendat temporar construcțiile, pe fondul preocupărilor privind scumpirea energiei, riscurile de mediu și efectele asupra comunităților.

Diferențele dintre politicile statelor au provocat reacția lui Suhas Subramaniam, congresman democrat din Virginia: „Unele state instituie moratorii. Unele state le primesc, dar asta provoacă probleme statelor vecine. Avem nevoie de o strategie mai națională și mai cuprinzătoare”, a declarat acesta într-un interviu video la Bloomberg Television.

Costurile electricității intră în disputa privind investițiile

Centrele de date existente au majorat cu 3%-5% costul mediu al electricității pe piața angro din SUA, unde energia se tranzacționează înainte de vânzarea către consumatorii finali. Constatarea aparține Dallas Fed și este prezentată de Bloomberg Television.

Casa Albă și marile companii de tehnologie au promis că vor lucra pentru ca dezvoltarea acestor facilități să nu transfere costurile asupra consumatorilor.

Argumentul economic favorabil investițiilor este formulat astfel în materialul video Bloomberg Television: „Dacă aș fi o comunitate, mi-aș dori centrul de date. Înseamnă locuri de muncă. Înseamnă venituri și înseamnă taxe mai mici”.

Un sondaj din septembrie arată însă că 61% dintre alegători se opun construirii centrelor de date. Rezistența depășește delimitările dintre cele două partide, iar parlamentari democrați și republicani încearcă să răspundă preocupărilor comunităților.

Alegătorii decid asupra interdicțiilor și taxelor

Cel puțin 35 de măsuri privind centrele de date sunt supuse deciziei alegătorilor. Acestea vizează:

Interdicții totale asupra centrelor de date.

Restricții de zonare, adică reguli privind amplasarea construcțiilor.

Consumul de energie.

Taxele asociate acestor facilități.

O analiză realizată de The Washington Post, citată de Bloomberg Television, arată că subiectul a ajuns în aproape 40% dintre competițiile electorale americane. Disputa ocupă un loc important inclusiv în cursele pentru Senat din Ohio, Michigan și Texas.

Loudoun County cântărește veniturile fiscale și limitarea proiectelor

În Loudoun County, comitat din Virginia de Nord, sunt construite sau în curs de construcție 233 de facilități. Zona face parte dintr-o regiune cu o concentrare mare de centre de date.

Dezvoltarea lor a generat 17.000 de locuri de muncă în comitat. Pentru următorul an fiscal, veniturile din taxe sunt estimate la 1,3 miliarde de dolari. În paralel, autoritățile locale au avansat o măsură care ar opri temporar examinarea proiectelor noi.

Administrația federală susține continuarea dezvoltării

Șeful adjunct de cabinet al EPA a descris poziția administrației în materialul video Bloomberg Television: „Dezvoltarea acestor centre de date are loc indiferent dacă se întâmplă într-o comunitate sau în alta. Se va produce undeva”.

Întrebat despre rolul guvernului federal în reglementare și coordonare, acesta a precizat: „Suntem pregătiți să oferim sprijin deplin partenerilor locali, statali și tribali. Ideea este că, dacă cineva dorește să interzică sau, cu alte cuvinte, să limiteze centrele de date în comunitatea sa, aceasta este decizia sa. Ar trebui să înțeleagă că aceste facilități vor fi amplasate în alte locuri”.

Administrația americană invocă necesitatea construirii rapide a centrelor de date pentru competiția cu China. În vară, la o întrebare despre posibila folosire de către China a proprietății intelectuale americane pentru propriile modele, răspunsul a fost că SUA trebuie să facă ceea ce este necesar pentru a rămâne înaintea Chinei.

Oficialii invocă și proiecții potrivit cărora inteligența artificială va crește productivitatea și va susține economia pe termen lung, stimulând alte investiții. Bloomberg Television indică o contribuție de un punct procentual la creșterea economică provenită din expansiunea cheltuielilor pentru această tehnologie.

Valul de investiții a susținut atingerea unor recorduri bursiere în 2026. La momentul relatării, indicele S&P se îndrepta către a noua ședință consecutivă de creștere.

În Loudoun County urmează decizia asupra măsurii avansate de autorități, care ar putea suspenda examinarea noilor proiecte de centre de date pentru cel mult 12 luni.