O persoană care nu a muncit niciodată nu primește automat pensia minimă de 1.281 de lei la împlinirea vârstei de pensionare. Pentru cine nu are un drept de pensie, sprijinul financiar poate veni prin ajutorul de incluziune, în funcție de veniturile familiei și de bunurile deținute.

Înaintea solicitării unui ajutor social, trebuie verificate perioadele de asigurare recunoscute și posibilitatea obținerii unei alte categorii de pensie. Pensia de urmaș poate exista fără contribuții proprii, iar pensionarea pentru invaliditate are alte condiții decât regula generală aplicată pensionării pentru limită de vârstă.

Statul completează pensia existentă până la plafonul minim

Indemnizația socială pentru pensionari este suma care acoperă diferența dintre veniturile eligibile ale pensionarului și plafonul minim. Banii provin integral din bugetul de stat, separat de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pragul lunar indicat pentru 2026 a rămas la nivelul din septembrie 2024. Un calcul orientativ: pentru o pensie stabilită la 900 de lei, completarea este de 381 de lei, dacă sunt îndeplinite condițiile. Aceasta este diferența acordată, nu încă o pensie integrală adăugată venitului existent.

Un alt exemplu este pensia calculată la 1.000 de lei, pentru care suplimentul ajunge la 281 de lei. În schimb, la o pensie de 1.350 de lei nu se acordă indemnizația, întrucât venitul depășește plafonul.

Beneficiarii trebuie să fie pensionari ai sistemului public și să aibă domiciliul în România. Sunt eligibile pensiile pentru limită de vârstă, cele anticipate, cele de invaliditate și cele de urmaș, indiferent de momentul înscrierii la pensie.

La verificarea plafonului se adună pensiile publice, cele din sisteme neintegrate și drepturile acordate prin legi speciale pe care le stabilește și le plătește sistemul public. Condiția privește acest total, nu numai valoarea unei singure pensii.

Completarea este înscrisă pe cuponul de pensie. În decizia de pensionare nu constituie un element separat al calculului pensiei contributive.

Pensionarea obișnuită cere îndeplinirea a două condiții

Legea nr. 360/2023 stabilește pentru pensionarea la limită de vârstă, ca regulă generală, atât atingerea vârstei standard, cât și acumularea unui stagiu contributiv minim de 15 ani. Cerința este aceeași pentru femei și bărbați. Vârsta aplicabilă se stabilește după data nașterii și calendarul din anexa 5 a legii.

O persoană cu numai 10 sau 12 ani recunoscuți nu obține pensia obișnuită doar pentru că a ajuns la vârsta standard. Nici 11 ani nu sunt suficienți. Stagiul minim permite deschiderea dreptului; el diferă de stagiul complet și nu stabilește singur valoarea pensiei.

De exemplu, un bărbat care împlinește 65 de ani în 2026 și are contribuții pentru 14 ani și șase luni mai are nevoie de șase luni de activitate asigurată. Poate analiza și completarea vechimii prin cumpărare, dacă îndeplinește condițiile legale. Calculul pensiei și eventuala completare socială urmează după dobândirea dreptului de pensionare.

Verificarea stagiului începe la casa teritorială de pensii

Persoana care consideră că are vechime insuficientă poate solicita Casei de Pensii o adeverință privind stagiul acumulat, inclusiv electronic. Verificarea trebuie să cuprindă atât evidența instituției, cât și actele care pot dovedi perioade de activitate.

Documentele și perioadele recunoscute se verifică distinct:

Pentru munca desfășurată până la 31 martie 2001, dovezile pot include carnetul de muncă și adeverințe emise în condițiile legii.

Pentru activitatea ulterioară acestei date, înregistrările se bazează în principal pe declarațiile de asigurare. Dacă există erori, la cererea de pensionare pot fi adăugate alte acte doveditoare.

Concediul de creștere a copilului aferent perioadelor începând cu 1 ianuarie 2006 poate intra în stagiul minim, în condițiile legale.

Facultatea și serviciul militar sunt perioade asimilate, dar, potrivit regulii generale, nu acoperă anii lipsă din stagiul minim contributiv.

Instituția trebuie informată despre perioadele în care persoana a fost asigurată în străinătate. Dacă acestea sunt recunoscute se stabilește potrivit normelor europene ori acordurilor internaționale aplicabile, iar instituțiile competente confirmă durata lor.

Cine a lucrat 10 ani în România și a fost asigurat încă 5 ani într-un alt stat al Uniunii Europene poate ajunge la stagiul cerut prin totalizarea perioadelor, dacă acestea nu se suprapun. Plata nu revine însă integral României: fiecare stat calculează partea care îi revine după propriile reguli.

Și condiția de vârstă trebuie îndeplinită pentru fiecare prestație solicitată. Dacă țările au vârste diferite de pensionare, plățile pot începe la momente diferite.

Vechimea lipsă poate fi acumulată prin muncă asigurată

Continuarea activității pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale permite completarea stagiului. De exemplu, cine are 13 ani recunoscuți poate îndeplini pragul după încă doi ani de muncă asigurată, cu confirmarea perioadelor de către Casa de Pensii.

Cumpărarea vechimii este o altă posibilitate, supusă condițiilor legale. Potrivit unui articol publicat de Adevărul în iulie 2026, costul unei luni de asigurare era de aproximativ 1.081 de lei. Această variantă presupune plata contribuțiilor pentru perioadele care pot fi acoperite legal.

Pensia de urmaș poate fi acordată fără vechime proprie

Soțul supraviețuitor poate avea drept la pensie de urmaș dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea cerințele pentru pensionare. Beneficiarului nu i se cere propriul stagiu contributiv de 15 ani.

Pentru plata pe durata vieții, de la vârsta standard de pensionare, căsătoria trebuie să fi durat minimum 15 ani. Dacă durata este de cel puțin 10 ani, dar mai mică decât acest prag, pensia se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă.

Există și situații în care plata poate începe înainte de vârsta standard:

Soțul supraviețuitor are invaliditate de gradul I sau II.

Decesul susținătorului a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională.

Beneficiarul îngrijește un copil cu vârsta de până la șapte ani.

Aceste situații au cerințe proprii, inclusiv limite pentru anumite venituri obținute din muncă. Pentru soțul care nu îndeplinește condițiile respective, legea prevede și posibilitatea acordării pensiei timp de șase luni de la deces.

Când există un singur urmaș, dreptul reprezintă 50% din baza de calcul prevăzută legal. În exemplul unei pensii pentru limită de vârstă a susținătorului de 3.000 de lei, utilizată ca bază, rezultatul este de 1.500 de lei înaintea eventualelor reduceri. Exemplul nu poate fi aplicat oricărei pensii încasate de persoana decedată, deoarece baza diferă în funcție de situația acesteia.

Invaliditatea și handicapul au condiții distincte

Pensia de invaliditate privește persoanele cu perioade contributive, aflate sub vârsta standard de pensionare, a căror capacitate de muncă este diminuată de o boală sau de un accident. Stagiul contributiv cerut este stabilit diferit de pragul general al pensionării pentru limită de vârstă.

Mai întâi, solicitantul depune cererea și actele medicale la cabinetul de expertiză medicală de care aparține potrivit domiciliului. Acolo, medicul expert al asigurărilor sociale îi evaluează capacitatea de muncă și emite decizia medicală. Cererea de pensionare este apoi soluționată de casa teritorială.

Condiția privind contribuțiile nu poate fi îndeplinită folosind perioade de asigurare voluntară sau retroactivă excluse în mod expres de lege. Există o excepție pentru elevi, ucenici și studenți: dacă au suferit un accident de muncă ori au dobândit o boală profesională în timpul practicii profesionale și din cauza acesteia, pot primi pensie fără să fi contribuit anterior.

Suma se calculează individual, folosind punctele realizate și stagiul potențial acordat legal. Lipsa unui serviciu sau imposibilitatea de a cumpăra vechime nu justifică, singure, pensionarea pentru invaliditate.

Pentru handicap grav, vârsta standard poate fi redusă cu 15 ani dacă persoana a acumulat, în condiții de handicap, minimum o treime din stagiul complet și îndeplinește cerințele privind certificatul permanent.

În cazul deficienței vizuale grave, pensionarea pentru limită de vârstă este posibilă indiferent de vârstă, cu aceeași fracție de stagiu realizată în aceste condiții. Raportată la un stagiu complet de 35 de ani, aceasta înseamnă 11 ani și 8 luni. Certificatul, singur, nu ajunge: se verifică durata contributivă eligibilă și documentele justificative.

Ajutorul de incluziune depinde de veniturile și bunurile familiei

Dacă nu se poate deschide niciun drept de pensie, poate fi solicitat venitul minim de incluziune, reglementat prin Legea nr. 196/2016. Componenta numită ajutor de incluziune nu cere vechime pentru pensie, dar acordarea depinde de resursele solicitantului, componența familiei și patrimoniu.

Pentru soții care locuiesc împreună se evaluează situația familiei. Faptul că unul dintre ei nu are pensie nu îi dă separat dreptul la maximul destinat unei persoane singure. Bunurile cuprinse în lista legală de excludere pot împiedica acordarea sprijinului.

Cuantumurile ajutorului se revizuiesc periodic. Digi24 arată că, în octombrie 2026, o persoană singură care împlinise cel puțin 65 de ani putea primi cel mult 572 de lei pe lună ca ajutor de incluziune. Acest exemplu orientativ este valabil dacă persoana nu are venituri luate în considerare la calcul și respectă toate celelalte condiții. Pentru cine locuiește singur și nu a împlinit 65 de ani, suma indicată este de 393 de lei. Ambele valori sunt calculate înainte de reținerea contribuției de sănătate.

Dacă solicitantul are venituri care intră în calcul, ajutorul se stabilește, în principiu, prin diferența față de nivelul aplicabil, cu respectarea excepțiilor legale.

Începând din august 2025, potrivit Legii nr. 141/2025, și ajutorul de incluziune este supus contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%. Contribuția se reține din dreptul stabilit. Astfel, în exemplul orientativ cu un ajutor de 572 de lei, plata ajunge la aproximativ 515 lei.