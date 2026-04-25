Grupul Lufthansa, unul dintre giganții aviației europene, introduce un nou tip de bilet mai ieftin pentru zborurile din Europa. Numai ca bucuria unui preț redus vine cu o condiție strictă: pasagerii nu mai au inclus în tarif bagajul de mână standard. Noua opțiune, denumită „Economy Basic”, va fi disponibilă pentru rezervări începând cu 28 aprilie și vizează cursele pe distanțe scurte și medii.

Ce inseamna noul bilet Economy Basic

lucrurile stau destul de simplu. Prin acest nou tarif, pasagerii pot urca la bordul aeronavei doar cu un singur obiect personal, cum ar fi un rucsac mic sau o geantă de laptop. E drept că prețul este mai mic, dar restricțiile sunt clare. Obiectul permis trebuie să respecte dimensiunile maxime de 40x30x15 centimetri. V-ați gândit ce faceți dacă aveți nevoie de mai mult?

Cei care doresc să călătorească și cu un bagaj de cabină standard sau cu unul de cală vor trebui să plătească taxe suplimentare, care pornesc de la cel puțin 15 euro. Alternativ, pot alege un tarif superior, care include din start aceste servicii. Până acum, cea mai ieftină variantă era Economy Light, care includea atât un obiect personal, cât și un bagaj de mână. Această opțiune va rămâne disponibilă, ba chiar va oferi în plus posibilitatea reprogramării zborului contra cost.

Reprezentanții SWISS, companie care face parte din grupul Lufthansa, au clarificat că noua ofertă nu înlocuiește, ci completează opțiunile existente. „Este o extindere a ofertei noastre. Cei care doresc să zboare fără bagaj de mână și să beneficieze de un preț mai mic vor avea acum această opțiune”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Cand intra in vigoare si pe ce zboruri

Noul tarif Economy Basic poate fi rezervat începând cu data de 28 aprilie, iar biletele vor fi valabile pentru zboruri operate din 19 mai. Măsura se aplică pe cursele europene operate de companiile din grupul Lufthansa, o listă care include nume cunoscute precum Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines și Air Dolomiti.

Această mișcare nu este una izolată. La nivel mondial, tot mai multe companii aeriene reduc beneficiile incluse în biletele de bază, o tendință accelerată de creșterea costurilor operaționale.

Criza kerosenului pune presiune pe companii

În spatele acestor decizii stă o criză tot mai adâncă a combustibilului pentru avioane. Aprovizionarea cu kerosen devine tot mai dificilă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care cererea crește accelerat pentru sezonul de vară. Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, a avertizat că Europa ar putea întâmpina dificultăți serioase în acoperirea necesarului de combustibil în lunile următoare.

Cifrele sunt îngrijorătoare. Europa depinde în proporție de aproximativ 75% de rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru kerosen, iar producția acestora este aproape inexistentă. În același timp, cererea de combustibil pentru aviație crește cu circa 40% în luna august comparativ cu luna martie. Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian, prețurile kerosenului au explodat, înregistrând o creștere de 103% la finalul lunii martie față de luna anterioară. Cum vine asta pentru bugetul unei companii aeriene? Ei bine, combustibilul reprezintă între 20% și 40% din veniturile lor.

Zboruri anulate si bilete mai scumpe

Consecințele sunt deja vizibile și afectează direct pasagerii. Mai multe companii europene au început să își ajusteze operațiunile. Lufthansa a anunțat deja reducerea a 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, o măsură care va economisi aproximativ 40.000 de tone de combustibil. Și alte companii urmează exemplul: SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar KLM își reduce capacitatea cu 80 de curse.

O presiune uriașă.

Iar asta nu e tot. Operatorii sunt obligați să majoreze prețurile biletelor, să reducă frecvența zborurilor și, în unele cazuri, să elimine complet rutele considerate neprofitabile. Inclusiv curse către România ar putea fi afectate, fiind menționată în special activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu. În acest context, analiștii estimează că turiștii europeni s-ar putea orienta către destinații mai apropiate de casă, precum Spania, Portugalia sau Franța, în detrimentul zonelor mai îndepărtate.