Polițiștii din Capitală au descins în forță, punând în executare 83 de mandate de percheziție domiciliară în București și alte 13 județe. Acțiunea vizează un dosar de infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor, iar prejudiciul estimat este de-a dreptul colosal: aproximativ 237 de milioane de lei.

Cum funcționa rețeaua

În centrul anchetei se află reprezentanții a 27 de societăți comerciale. Aceștia sunt suspectați că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, ar fi pus la punct un mecanism complex de fraudă, creând circuite fictive de tranzacții în zona colectării deșeurilor.

firmele implicate ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate (așa-numitele OTR-uri) cantități de deșeuri mult mai mari decât cele colectate în realitate. Scopul era dublu. Pe de o parte, îndeplinirea obligațiilor legale, iar pe de altă parte, obținerea unor sume de bani în mod fraudulos.

Acuzații grave și un prejudiciu calculat la virgulă

Dar cum s-a ajuns la o asemenea sumă? Anchetatorii spun că prejudiciul de 237 de milioane de lei reprezintă, de fapt, contribuțiile care ar fi trebuit plătite pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri asumate pe hârtie și cele efectiv colectate și valorificate, conform legislației în vigoare.

Persoanele vizate în acest dosar au fost identificate și urmează să fie aduse la audieri. Iar acuzațiile nu sunt deloc de neglijat. Cercetările, coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri și spălare de bani.

Poziția oficială a Poliției

Reprezentanții Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au ținut să facă anumite precizări cu privire la amploarea operațiunii, subliniind caracterul procedural al demersului.

„Facem precizarea că efectuarea percheziţiilor domiciliare este un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei. Acest demers nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, transmit oficialii Poliției.